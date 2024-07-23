Türkiye'nin Olimpiyat Tarihi: Madalya Gururları

Türkiye'nin Olimpiyat Başarıları

Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk madalyasını 1936 yılında kazandı. Bugüne kadar 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz madalya ile toplamda 104 madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Temsil

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 farklı branşta 102 sporcu ile madalya mücadelesi verecek. Bu, Türkiye'nin 24. olimpiyat katılımı olacak.

Güreşin Parlak Tarihi

Olimpiyat tarihindeki ilk madalya güreş branşında elde edildi. 1936 Berlin Olimpiyatları'nda milli güreşçi Ahmet Kireççi bronz madalya ile tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye'nin olimpiyatlardaki en çok madalya kazanılan branşı güreş, toplam 66 madalya ile bu alanda öne çıkmaktadır.

Kadınların Başarı Yolu

Türkiye, kadınlarda ilk madalyayı 1992 Barcelonası'nda judoda Hülya Şenyurt ile kazandı. Kadın sporcular toplamda 11 madalya elde ederken, bunlardan sadece 2'si altın madalyadır.

Üç Altın Madalyalı Efsaneler

Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, üç olimpiyatta üst üste altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

Olimpiyatlarda Kazanılan Madalyalar

Türkiye'nin olimpiyatlarındaki toplam madalya dağılımı şu şekildedir:

Altın Madalya (41): Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki en büyük başarısı.

Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki en büyük başarısı. Gümüş Madalya (27): Çeşitli branşlarda kazandırılan başarılar.

Çeşitli branşlarda kazandırılan başarılar. Bronz Madalya (36): Sayıca en çok elde edilen madalya.

Olimpiyatlarda Türkiye adına toplam 84 farklı sporcu madalya sevinci yaşamıştır.