Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye'nin Olimpiyat Tarihi: Madalya Gururları

Türkiye, olimpiyatlarda bugüne dek 104 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. İşte bu başarıların detayları.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:06
Türkiye'nin Olimpiyat Tarihi: Madalya Gururları

Türkiye'nin Olimpiyat Başarıları

Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihindeki ilk madalyasını 1936 yılında kazandı. Bugüne kadar 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz madalya ile toplamda 104 madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Temsil

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 farklı branşta 102 sporcu ile madalya mücadelesi verecek. Bu, Türkiye'nin 24. olimpiyat katılımı olacak.

Güreşin Parlak Tarihi

Olimpiyat tarihindeki ilk madalya güreş branşında elde edildi. 1936 Berlin Olimpiyatları'nda milli güreşçi Ahmet Kireççi bronz madalya ile tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye'nin olimpiyatlardaki en çok madalya kazanılan branşı güreş, toplam 66 madalya ile bu alanda öne çıkmaktadır.

Kadınların Başarı Yolu

Türkiye, kadınlarda ilk madalyayı 1992 Barcelonası'nda judoda Hülya Şenyurt ile kazandı. Kadın sporcular toplamda 11 madalya elde ederken, bunlardan sadece 2'si altın madalyadır.

Üç Altın Madalyalı Efsaneler

Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, üç olimpiyatta üst üste altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

Olimpiyatlarda Kazanılan Madalyalar

Türkiye'nin olimpiyatlarındaki toplam madalya dağılımı şu şekildedir:

  • Altın Madalya (41): Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki en büyük başarısı.
  • Gümüş Madalya (27): Çeşitli branşlarda kazandırılan başarılar.
  • Bronz Madalya (36): Sayıca en çok elde edilen madalya.

Olimpiyatlarda Türkiye adına toplam 84 farklı sporcu madalya sevinci yaşamıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

Devlet tek seferlik 8.367 TL ödüyor! Gençlere cep harçlığı gibi destek

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emeklilere kritik uyarı: yüzde 30 kayıp olmaması için bu tarihi kaçırmayın!

Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

O banka herkesi ev sahibi yapacak! 3 farklı konut kredisi, esnek ödeme seçenekleri ile hayalinizdeki eve sahip olun

Çalışan, emekli farkı yok! İş Bankası'ndan tek seferlik 25.000 TL kredi!

En az lise mezunu kadın/erkek 2500 polis alımı yapılacak! 2024 PMYO başvuruları başladı

O üniversite Ankara, İstanbul, Bursa, Adana ve İzmir'de 47 bin TL ile personel alım ilanı açtı! Hemen e-Devlet'ten başvurun

Bu hastalık ellerden bulaşıyor! Eğer bu belirtiler varsa geçmiş olsun

Tercih yapacaklar dikkat! İşsiz bırakmayacak 5 meslek ve bölüm

Nüfus kayıtlarına göre Türkiye'de en popüler soyadlar işte Türkiye'nin ilk 50'si!

İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Devlet tek seferlik 8.367 TL ödüyor! Gençlere cep harçlığı gibi destek

Şarta uyana iki maaş birden! Devletten sürpriz ödeme müjdelendi