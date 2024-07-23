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Türkiye'nin Paris 2024 Eskrim Ekibi Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi eskrimde 2 sporcu temsil edecek: Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:04
Türkiye'nin Paris 2024 Eskrim Ekibi Belli Oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi Eskrimde Temsil Edecek İsimler

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi eskrim branşında Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil temsil edecek. Müsabakalar, 27 Temmuz’da Grand Palais pistinde başlayacak ve 4 Ağustos’ta sona erecek.

Madalya Dağılımı ve Katılımcılar

Kılıç, epe ve flöre kategorilerinde gerçekleşecek olan müsabakalara, 106 kadın ve 106 erkek sporcu katılacak. Toplamda 212 sporcu çeşitli kategorilerde madalya mücadelesi verecek. Türkiye’nin milli sporcuları Yıldırım ve Erbil, kılıç kategorisinde performans sergileyecekler.

Eskrim: Tarihçesi ve Kuralları

Eskrim, modern olimpiyatların vazgeçilmez branşlarından biridir ve koşullara uyum yeteneği, iyi organizasyon ile sabır gerektiren bir spor dalıdır. Bu spor dalı, 1474 yılında İspanya'da ortaya çıkan ilk kurallarıyla tarih sahnesine adım atmıştır. İlk eskrim okulları ise İtalya, Macaristan ve Fransa’da açılmıştır.

Bireysel ve Takım Müsabakaları

Bireysel müsabakalarda, her maç 3 raunt halinde 3'er dakika sürecek, takımlar ise 3 sporcu ile mücadele edecek. Takım müsabakalarında, 45 puana ulaşan veya en çok puanı kazanan takım galip sayılacak.

Eskrim Kategorileri

Eskrim, flöre, epe ve kılıç olmak üzere üç ana dala ayrılır. Her dalın kendine has kuralları ve puanlama sistemleri vardır. Örneğin, flöre kategorisinde yalnızca göğüs ve sırta yapılan dürtüş ile puan kazanılırken, epe kategorisinde rakip herhangi bir bölgeye yapılan dürtüş puan kazandırır.

Gelecek için Umut Veren Performanslar

Türkiye'nin genç eskrimcileri Yıldırım ve Erbil’in Paris 2024’teki performansı tüm eskrim severler tarafından merakla bekleniyor.

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