Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yüzmede Finale Yükseldi

Türkiye'nin Paralimpik Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, para yüzme dalında büyük bir başarıya imza attı. 4x50 metre karışık takım kategorisinde finale yükseldi.

Yarışmada Türkiye'yi Temsil Eden Sporcular

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen heyecan dolu yarışmada Türkiye'yi temsil eden sporcular; Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Umut Ünlü ve Turgut Aslan Yaraman'dan oluşuyordu.

Finale Yükseliş

Türkiye, serisini 2.50.21 saniye ile tamamlayarak 3. sırada yer alarak genel sıralamada 7. olarak finale yükselmeyi başardı.

Final Mücadelesi

Milli sporcuların final müsabakası, bu akşam TSİ 21.00'de gerçekleşecek. Tüm Türkiye, sporculara destek vermek için ekran karşısına geçecek.