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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. Ayağı Kocaeli'de Gerçekleşti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleşen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağında 35 sporcu mücadele etti.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 21:56
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. Ayağı Kocaeli'de Gerçekleşti

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlendi. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2025 yarış takviminde yer alan bu önemli etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi iş birliğiyle Motocross Park Kartepe Pisti'nde gerçekleştirildi.

Şampiyona, 7 farklı kategoride toplam 35 sporcu'nun kıyasıya mücadele ettiği heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışma sonuçları ise şu şekilde oluştu:

Enduro Kategorileri Sıralama

  • Enduro Prestij (EP): 1. Mustafa Resul Kurtuluş (Kartepe), 2. Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK), 3. Sinan Memnun (Sarıyer)
  • Enduro Usta (EU): 1. Kenan Kazan (İZMOK), 2. Kemal Deveci (TTMK), 3. Mehmet Çetin (TTMK)
  • Enduro Hobi (EH): 1. Celil Adıberi (Kartepe), 2. İsmail Erdem Kurutaş (Kartepe), 3. Erdem Kocaman (ENDIST)
  • Enduro Gençler (EG): 1. Ebubekir Arat (Kartepe), 2. Mehmet Taha Tomak (İZMOK), 3. Bera Gün (TTMK)
  • Enduro Kadınlar (EK): 1. Svetlana Smirnova (ALDOSK)
  • Enduro Veteran (EV): 1. Salih Serim (Kartepe), 2. Mehmet Okuyan (ENDIST), 3. Hüseyin Neziroğlu (Kartepe)
  • Enduro GP: 1. Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK), 2. Murat Can Köse (TTMK), 3. Kemal Deveci (TTMK)

Bu yarış, motosiklet tutkunları için unutulmaz anlara ev sahipliği yaparken, sporcuların da yeteneklerini sergilemesi için harika bir platform sundu.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı.

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