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Türkiye Triatlon Federasyonu Yeni Yönetimle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Triatlon Federasyonu yeni yönetimi ile ilk toplantısını Ankara'da yaptı. Bülent Çendik başkan vekili oldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:44
Türkiye Triatlon Federasyonu Yeni Yönetimle İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye Triatlon Federasyonu’nda Yeni Dönem Başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu, olağan seçimli genel kurulun ardından yeni yönetim kurulunu oluşturdu ve ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Bu önemli toplantıda, federasyonun gelecek projeleri ve görev dağılımları ele alındı.

Yeni Yönetim ve Görev Dağılımı

Toplantıda, Bülent Çendik başkan vekilliği görevine getirildi. Ayrıca, Ali Baş ile Özgür Rodoplu asbaşkan olarak görev alarak yeni yönetimi güçlendirdi.

Öte yandan, Bayram Yalçınkaya, federasyonun 5 Kasım'daki genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilerek, liderliğini sürdürdü.

Yeni yönetimin almış olduğu kararlar ve projeler, triatlon sporunun Türkiye’deki gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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