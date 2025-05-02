Türkiye ve Azerbaycan Satranç Federasyonları Arasında Stratejik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ve Azerbaycan Arasında Tarihi Anlaşma

Türkiye Satranç Federasyonu ile Azerbaycan Satranç Federasyonu arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol, iki federasyonun uluslararası alandaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Protokol İmza Töreni Detayları

Türk federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, protokol imza töreni, 2025 Uluslararası Bakü Açık Satranç Turnuvası'nın düzenlendiği Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Törene, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı Arkady Dvorkovich de katılarak destek verdi.

Protokol, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın ve Azerbaycan Satranç Federasyonu Başkanı Mahir Mammadov tarafından imzalandı.

Ortak Projelerle Daha Güçlü Olacaklar

Kurulan bu iş birliği çerçevesinde, her iki federasyonun da ortak projeler geliştirmesi ve hazırlıklar yapması bekleniyor. Bu sayede uluslararası planda daha güçlü bir varlık göstermeleri hedeflenmektedir.

Türkiye Satranç Federasyonu ile Azerbaycan Satranç Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. 2025 Uluslararası Bakü Açık Satranç Turnuvası'nın düzenlendiği Azerbaycan'da gerçekleştirilen törende, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın (solda) ve Azerbaycan Satranç Federasyonu Başkanı Mahir Mammadov (sağda), protokolü imzaladı. Törene, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı Arkady Dvorkovich (ortada) de katıldı.