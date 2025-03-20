Türkiye ve Macaristan: UEFA Uluslar Ligi Play-Offsında İlk Yarısı Beraberlikle Sona Erdi

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile yaptığı UEFA Uluslar Ligi play-off maçının ilk yarısını 1-1 tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:58
Türkiye ve Macaristan: UEFA Uluslar Ligi Play-Offsında İlk Yarısı Beraberlikle Sona Erdi

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının devre arası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Maçın başlama düdüğü ile birlikte Türk milli takımı, 9. dakikada öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan gelişen atakta, Oğuz Aydın'ın pasıyla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayı içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı.

Macaristan’ın Cevabı

13. dakikada Kerkez'in savunmanın arkasına attığı uzun topu Szoboszlai, ceza sahası içi sol çaprazındaki Nagy'ye indirdi. Nagy'nin bekletmeden yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

18. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından Kerkez, ceza sahası dışından bir şut çıkardı; Uğurcan Çakır, bu pozisyonda yakın direk dibinden topu kornere gönderdi.

25. dakikada Macaristan, eşitliği sağladı. Uğurcan Çakır’ın yaptığı pas hatasıyla başlayan atakt, top sağ kanattaki Bolla'ya ulaştı. Bolla'nın arka direğe kestiği meşin yuvarlağı Varga, altıpas gerisindeki Schafer'e indirdi. Schafer, kaleci Uğurcan Çakır’ın müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.

34. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kerkez'in ceza sahası uzak köşesine yaptığı ortada Bolla'nın kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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