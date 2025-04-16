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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da Voleybolun Başarısını Anlattı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da üniversite öğrencileriyle buluşarak voleyboldaki başarıları paylaştı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 19:01
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da Voleybolun Başarısını Anlattı

TVF Başkanı Üstündağ, Gençlere Voleybolu Anlattı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya'da üniversitelilerle bir araya geldi. Üstündağ, Inönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde, Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı başarıları vurgulayarak, "Erkekleriyle, kadınlarıyla, efeleriyle, sultanlarıyla biz dünya markası olduk, Avrupa markası olduk." dedi.

Başarıya Giden Yol

Kendisi de Malatyalı olan Üstündağ, ilk voleybol kariyerine Galatasaray Spor Kulübü'nde başladığını dile getirerek, gençlere hayallerinden vazgeçmemelerini ve heyecanlarını kaybetmemelerini tavsiye etti. Türkiye'nin voleybolda tarihe geçecek bir başarıya imza attığını belirten Üstündağ, bu yıl içinde Avrupa ve dünya şampiyonu olduklarını ifade etti.

Sürdürülebilirlik Vurgusu

Üstündağ, voleybolun bir sürdürülebilirlik meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bu başarıyı bugün yakaladık ama sürdürülebilir olmalıyız. Gelecek nesillere örnek mustuğuz," şeklinde konuştu. Ayrıca, Türk voleybolunun dünyada bir numara olduğunu ve Avrupa'da her kurulda bir Türk temsilcisi bulunduğunun altını çizdi.

Voleybolda Gelecek Projeleri

Voleybol sporunu yaymak adına 6-12 yaş çocukları hedef alan projelerin yürütüldüğünü belirten Üstündağ, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde çalışmalara öncelik verdiklerini ifade etti. Üstündağ, Hakkari, Tunceli, Şırnak gibi illerde çocukları voleybolla buluşturduğunu belirtti.

Eğitimle Spor Arasındaki Denge

Üstündağ, voleybol liselerinin başarılarını da anlatarak, "365 öğrencimiz var ve bunların 212'si yatılı. En iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz, başarı oranımız %88.5," şeklinde konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan destekle eğitim ve spor ikilemini ortadan kaldırdıklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin konferans salonunda kariyer günleri etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri...

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin konferans salonunda kariyer günleri etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

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