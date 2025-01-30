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Twente ve Beşiktaş'ın Mücadelesi: İlk Yarı 0-0 Sona Erdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta ilk yarı gol sesi çıkmadı. İki takım da şanslarını değerlendiremedi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:56
Twente ve Beşiktaş'ın Mücadelesi: İlk Yarı 0-0 Sona Erdi

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Yarı Sonuçsuz Bitti

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Twente ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelede, ev sahibi ekip Twente, daha baskılı bir oyun sergileyerek rakip kalede önemli pozisyonlar yakaladı.

İlk Yarının Önemli Anları

18. dakikada, Ltaief'in güzel pasıyla ceza sahasına giren Vlap, yerden yaptığı vuruşla topu auta göndermeyi başardı. İki dakika sonra, Emirhan Topçu’nun uzaklaştırmak istediği topa Van Wolfswinkel ceza sahası içinde bekletmeden vuruş yaptı, ancak top üstten dışarı çıktı.

23. dakikada, Twente bir fırsatı daha değerlendiremedi. Ltaief'in sol çaprazdan çıkardığı şutta, Van Wolfswinkel'ın kafa vuruşu altıpas içinde yere çarpıp auta gitti. 27. dakikada Van Rooij'un sert şutunu kaleci Mert Günok, harika bir refleksle kornere çeldi.

29. dakikada, sol çaprazdan ceza sahasına giren Masuaku'nun vurduğu sert şut, kaleci Unnerstall tarafından kurtarıldı. İlk yarının son anlarında, Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde Immobile'nin kafa vuruşu, direğin yanından az farkla dışarı gitti.

Sahada iki takım da etkili bir performans sergiledi ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

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