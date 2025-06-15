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Üç Kızıyla Tekvandoda Başarı Hayali Süren Baba

Gaziantep'te tekvando antrenörü Veysel Döşüçukur, üç kızını milli sporcu yapmanın gururunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 12:10
Üç Kızıyla Tekvandoda Başarı Hayali Süren Baba

Tekvandonun Gurur Dolu Hikayesi

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki tekvando antrenörü Veysel Döşüçukur, üç kızını küçük yaşlardan itibaren sporla tanıştırarak onların milli sporcu olma yolunda destek oldu. 44 yıldır tekvando ile ilgilenen ve 26 yıldır antrenörlük yapan Döşüçukur, Şahinbey ilçesinde özellikle kızlarına olan desteği ile dikkat çekiyor.

Döşüçukur, çocuklarını müsabakalara ve antrenmanlara götürerek onlara sporun önemini aşıladı. “Bu süreç kolay olmadı; zaman, sabır ve disiplin gerektirdi,” diyen Veysel Döşüçukur, spor salonunda hocası, evde ise babası olduğunu vurgulayarak bu dengeyi nasıl sağladığını açıkladı.

Kızlarının Başarılarıyla Gururlanıyor

Döşüçukur'un kızları arasında 28 yaşındaki Zehra Göçer, 26 yaşındaki Elif Döşüçukur ve en küçükleri Tülay Döşüçukur bulunuyor. Zehra, 9 yaşında başladığı tekvando kariyerinde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde ederken, Elif ise Poomsae dalında Avrupa birinciliği ve Türkiye dereceleri kazandı. Tülay ise 11 yaşında başladığı sporda Türkiye Şampiyonası'nda üç kez dereceye girdi.

“Salonda Hoca, Evde Baba Oldum”

Döşüçukur’un kızlarıyla ilgili duygularını ifade ederken, “Onlarla gurur duymamak elde değil. Bayrağımızı dalgalandırdılar,” diyerek başarılarının kendisi için ne kadar değerli olduğunu belirtti. Ayrıca, İstiklal Marşı

Kızlarından Beklentiler

Zehra Göçer, babasının her zaman onun idolü olduğunu ve sporun kendilerine miras kaldığını aktararak, “Babamın beni tebrik etmesi benim için çok kıymetli,” dedi. Elif Döşüçukur ise başarılarının arkasında babasının inancının kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, “Babamızın desteğiyle her zaman güçlü olduk,” ifadesini kullandı.

İdollerini Takip Eden Tülay

Tülay Döşüçukur ise abla ve babasının kendisine rol model olduğunu dile getirerek, “Onların hırsı ve başarıları beni çok motive ediyor,” şeklinde konuştu. Aile, güçlü bağları ve birlikte elde ettikleri başarılarla tekvandonun güzelliklerini yaşamaya devam ediyor.

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki tekvando antrenörü Veysel Döşüçukur, kendisi gibi tekvandocu...

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki tekvando antrenörü Veysel Döşüçukur, kendisi gibi tekvandocu olan milli sporcu üç kızına evde baba, salonda ise hoca olarak başarılarında destek veriyor.

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki tekvando antrenörü Veysel Döşüçukur, kendisi gibi tekvandocu...

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki tekvando antrenörü Veysel Döşüçukur, kendisi gibi tekvandocu olan milli sporcu üç kızına evde baba, salonda ise hoca olarak başarılarında destek veriyor.

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