Üç Kızıyla Tekvandoda Başarı Hayali Süren Baba

Tekvandonun Gurur Dolu Hikayesi

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki tekvando antrenörü Veysel Döşüçukur, üç kızını küçük yaşlardan itibaren sporla tanıştırarak onların milli sporcu olma yolunda destek oldu. 44 yıldır tekvando ile ilgilenen ve 26 yıldır antrenörlük yapan Döşüçukur, Şahinbey ilçesinde özellikle kızlarına olan desteği ile dikkat çekiyor.

Döşüçukur, çocuklarını müsabakalara ve antrenmanlara götürerek onlara sporun önemini aşıladı. “Bu süreç kolay olmadı; zaman, sabır ve disiplin gerektirdi,” diyen Veysel Döşüçukur, spor salonunda hocası, evde ise babası olduğunu vurgulayarak bu dengeyi nasıl sağladığını açıkladı.

Kızlarının Başarılarıyla Gururlanıyor

Döşüçukur'un kızları arasında 28 yaşındaki Zehra Göçer, 26 yaşındaki Elif Döşüçukur ve en küçükleri Tülay Döşüçukur bulunuyor. Zehra, 9 yaşında başladığı tekvando kariyerinde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde ederken, Elif ise Poomsae dalında Avrupa birinciliği ve Türkiye dereceleri kazandı. Tülay ise 11 yaşında başladığı sporda Türkiye Şampiyonası'nda üç kez dereceye girdi.

“Salonda Hoca, Evde Baba Oldum”