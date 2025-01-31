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UEFA Avrupa Ligi: Lig Aşaması Tamamlandı, Galatasaray ve Fenerbahçe Play-Off'lara Kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması 18 maçla sona erdi. Galatasaray 14, Fenerbahçe 24. sırada play-off'lara yükseldi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 01:19
UEFA Avrupa Ligi: Lig Aşaması Tamamlandı, Galatasaray ve Fenerbahçe Play-Off'lara Kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Lig Aşaması Sona Erdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanan 18 maçla birlikte lig aşaması tamamlandı. Bu hafta, Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray, Ajax karşısında 2-1'lik bir mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise, Twente'ye 1-0 yenilerek erken veda etti.

Play-Off Turu ve Takımların Performansı

Lig aşamasının ardından Galatasaray 14; Fenerbahçe ise 24. sırada yer alarak play-off'lara katılma hakkı kazandı. 28. sırada olan Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti. İlk 8'e giren takımlar arasında Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers bulunuyor.

Play-Off Turu için Rakipler Belli Oldu

Bugün gerçekleştirilecek olan play-off kura çekiminde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri AZ Alkmaar ve Midtjylland olurken, Fenerbahçe ise Bodo/Glimt veya Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Her iki Türk temsilcisi de play-off'u geçmeleri durumunda son 16 turunda zorlu rakiplerle mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi 8. Haftası Sonuçları

Alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Roma - Eintracht Frankfurt : 2-0
  • Ajax - Galatasaray : 2-1
  • Rangers - Union Saint-Gilloise : 2-1
  • Tottenham - Elfsborg : 3-0
  • Slavia Prag - Malmö : 2-2
  • Real Sociedad - PAOK : 2-0
  • Braga - Lazio : 1-0
  • Olympiakos - Karabağ : 3-0
  • Olimpik Lyon - Ludogorets : 1-1
  • Maccabi Tel Aviv - Porto : 0-1
  • Ferencvaros - AZ Alkmaar : 4-3
  • Dinamo Kiev - RFS : 1-0
  • Midtjylland - Fenerbahçe : 2-2
  • Athletic Bilbao - Viktoria Plzen : 3-1
  • Nice - Bodo/Glimt : 1-1
  • Anderlecht - Hoffenheim : 3-4
  • Twente - Beşiktaş : 1-0
  • FCSB - Manchester United : 0-2

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