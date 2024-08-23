UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu İlk Maçları Tamamlandı

Futbolseverleri Heyecanlandıran Anlar

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk maçları gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyonda, Avrupa futbolunun ikincil en prestijli kupası için kıyasıya mücadele eden takımlar sahaya çıktı. Rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Alınan Sonuçlar

İlk turda elde edilen sonuçlar şu şekilde:

Lugano (İsviçre) - Beşiktaş : 3-3

- : 3-3 PAOK (Yunanistan) - Shamrock Rovers (İrlanda) : 4-0

- : 4-0 Viktoria Plzen (Çekya) - Hearts (İskoçya) : 1-0

- : 1-0 Molde (Norveç) - Elfsborg (İsveç) : 0-1

- : 0-1 RFS (Letonya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) : 2-1

- : 2-1 LASK (Avusturya) - Steaua Bükreş (Romanya) : 1-1

- : 1-1 Ludogorest (Bulgaristan) - Petrocub (Moldova) : 4-0

- : 4-0 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - TSC (Sırbistan) : 3-0

- : 3-0 Dinamo Minsk (Belarus) - Anderlecht (Belçika) : 0-1

- : 0-1 Jagiellonia (Polonya) - Ajax (Hollanda) : 1-4

- : 1-4 Ferencvaros (Macaristan) - Borac (Bosna Hersek) : 0-0

- : 0-0 Braga (Portekiz) - Rapid Wien (Avusturya): 2-1

Takımlar şimdi rövanş maçlarına kilitlenmiş durumda. Futbol tutkunları, bu çekişmeli karşılaşmalarda kimin bir üst tura geçeceğini merakla bekliyor.