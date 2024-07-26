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UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu ikinci eleme turu ilk maçları tamamlandı. İşte sonuçlar.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 00:24
UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu İlk Maçları Tamamlandı

UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu İlk Maçlarının Sonuçları

Bugün oynanan karşılaşmalarla UEFA Konferans Ligi'nin ikinci eleme turu ilk maçları sona erdi. Turnuvanın heyecan dolu bu aşamasında birbirinden dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

İlk Turda Alınan Sonuçlar

  • RAMS Başakşehir - La Fiorita: 6-1
  • Vikingur Reykjavik - Egnatia: 0-1
  • Valur - St. Mirren: 0-0
  • St. Patrick's - Vaduz: 3-1
  • Legia - Caernarfon: 6-0
  • Hajduk Split - HB Torshavn: 2-0
  • Zrinjski - Bravo: 0-1
  • Stjarnan - Paide: 2-1
  • Sarajevo - Spartak Trnava: 0-0
  • Breidablik - Drita: 1-2
  • Dnipro-1 - Puskas Akademia: 0-3 (Hükmen)
  • KuPS - Tromso: 0-1
  • Sumqayıt - Fehervar: 1-2
  • Ilves - Austria Wien: 2-1
  • Magpies - Copenhagen: 0-3
  • Zalgiris Vilnius - Pafos: 2-1
  • Mlada Boleslav - TransINVEST: 2-0
  • Noah - Sliema: 7-0
  • Iberia - Partizani: 2-0
  • Milsami - Astana: 1-1
  • Go Ahead Eagles - Brann: 0-0
  • Omonoia - Torpedo Kutaisi: 3-1
  • Zira - Dunajska Streda: 4-0
  • Zimbru - Ararat-Armenia: 0-3
  • Olimpija Ljubljana - Polissya Zhytomyr: 2-0
  • Djurgarden - Progres: 3-0
  • Diddeleng - Hacken: 2-6
  • H. Beer Sheva - Cherno More: 0-0
  • Floriana - Vitoria SC: 0-1
  • Banik - Urartu: 5-1
  • Zürich - Shelbourne: 3-0
  • Brondby - Llapi: 6-0
  • Maccabi Haifa - Sabah: 0-3
  • CSKA 1948 - Buducnost Podgorica: 1-0
  • CFR Cluj - Neman: 0-0
  • Osijek - Levadia: 5-1
  • Gent - Vikingur: 4-1
  • St. Gallen - Tobol: 4-1
  • Radnicki 1923 - Mornar: 1-0
  • Paks - AEK Larnaca: 3-0
  • Maribor - U Craiova: 2-0

Turnuvanın ikinci eleme turu, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Gözler artık ikinci maçlarda olacak!

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