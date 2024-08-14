Uğur Kılıç'ın Hentbol Gelişim Temasları: Üç İlde Stratejik Adımlar

THF Başkanı Uğur Kılıç Hentbolun Geleceği İçin Çalışmalar Yürüttü

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, hentbol sporunun yaygınlaştırılması adına üç farklı ilde önemli temaslarda bulundu.

Osmaniye'de Stratejik Toplantılar

Kılıç, Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi ile bir araya gelerek, kentte hentbolun geliştirilmesi için izlenecek yollar hakkında detaylı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Gaziantep'te Altyapı Çalışmaları

Gaziantep'te Gaziantep Hentbol Kulübü Başkanı Nevin Kılınç ve Kamil Ocak Spor Lisesi yetkilileri ile hentbol altyapısının güçlendirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunan Kılıç, Nurdağı'nda da Halk Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ve Nurdağı Kulübü Başkanı Hasan Özdemir ile bir toplantı yaptı. Ayrıca, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç ile de bölgedeki çalışmaları değerlendirdi.

Şanlıurfa'da Genç Sporcular İçin Projeler

Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren'i ziyaret eden Kılıç, Yurdum Spor Kulübü Başkanı Nurullah Süzen, antrenör Serhat Cantekin, Güneşin Çocukları Spor Kulübü Başkanı Ahmet Aslan, antrenör Bayram Kaplan ve Batman Hentbol İl Temsilcisi Nilgün Atar ile birlikte hentbolun yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin gelişimi üzerine projeleri tartıştı.

Uğur Kılıç’tan Hentbol Vurgusu

Kılıç, bu temaslar hakkında yaptığı açıklamada, "Bu görüşmeler, hentbolun bölgesel gelişimi için atılan stratejik adımların bir parçasıdır. Amacımız, bu sporu ülkemizin her köşesinde yaygın hale getirerek gençlerimizin ilgisini artırmak ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sunmaktır. Altyapı çalışmalarımızı sürekli olarak güçlendiriyor ve sporcularımızın ulusal ve uluslararası alanda başarıya ulaşmaları için destek veriyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.