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Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix İkinci Gün Mücadeleleri Tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Grand Prix'sinde ödül kazananlar ve organizasyonun detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 00:51
Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix İkinci Gün Mücadeleleri Tamamlandı

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'nin İkinci Günü

Ankara'da bulunan Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda, Uluslararası Paten Birliği (ISU) ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu ortaklığında gerçekleştirilen Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'nin ikinci günü heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.

Yangın Düzenlenen Kategoriler

İkinci günde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest programı gibi çeşitli kategorilerde yarışmalar düzenlendi. Yarışma sonuçlarıysa oldukça heyecan vericiydi:

  • Genç Buz Ritim Dansı:
    • 1. Ukrayna: Iryna Pidgaina-Artem Koval
    • 2. ABD: Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin
    • 3. Almanya: Darya Grimm-Michail Savitskiy
  • Genç Çiftler Serbest Kategorisi:
    • 1. Kanada: Jazmine Desrochers-Kieran Thrashe
    • 2. ABD: Olivia Flores-Luke Wang
    • 3. Japonya: Sae Shimizu-Lucas Tsuyoshi Honda
  • Genç Kadınlar Serbest Kategorisi:
    • 1. Güney Kore: Yuseong Kim
    • 2. Japonya: Ami Nakai
    • 3. Kazakistan: Sofia Samodelkina

Kurtuluş'tan Açıklamalar

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, organizasyon hakkında yaptığı açıklamada, "Ankara'da böyle büyük bir etkinlik düzenlemek bizim için büyük bir mutluluk. 36 ülkeden toplamda 124 sporcunun katıldığı yarışmalar, ülkemizin spor alanındaki imajını güçlendiriyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun ardından, bu sene Ankara'da düzenlenmesiyle Türkiye’nin bu spordaki tanınırlığını artırdığımızı düşünüyoruz. Yapılan yatırımlar ve gelişmelerle birlikte, buz sporlarında yükselişimiz devam edecek." dedi.

Yarışmalar, yarın yapılacak olan mücadelelerle devam edecek.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz...

Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde genç buz dansı, genç çiftler ve kadınlar serbest program mücadeleleri gerçekleştirildi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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