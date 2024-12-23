Selçuk Can Caner, Sutopu Dünya Kupası Division 2'de Gol Kralı Oldu

Selçuk Can Caner'den Tarihi Başarı

Sutopu Milli Takımı oyuncusu Selçuk Can Caner, Dünya Kupası Division 2'de gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen Sutopu Erkekler Dünya Kupası Division 2 turnuvasında, Selçuk Can Caner 25 gol atarak gol kralı unvanını elde etti.

Turnuvanın Sonuçları

Turnuvanın son gününde oynanan final maçında Hollanda, Almanya'yı 11-9 yenerek organizasyonun birincisi oldu. Müsabakaların ardından oluşan sıralama ise şu şekilde belirlendi:

1. Hollanda

2. Almanya

3. Çin

4. İran

5. Malta

6. Slovakya

7. Portekiz

8. Ukrayna

9. Türkiye

10. İngiltere

11. Singapur

12. Güney Afrika

Bu başarılı performansıyla Selçuk Can Caner, Türk sutopunun uluslararası arenada tanınırlığını artırma yolunda önemli bir adım atmış oldu.