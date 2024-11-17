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Ümit Milli Takım, Sırbistan Maçının Hazırlıklarına Başladı

Ümit Milli Takım, 19 Kasım'da Sırbistan ile Kocaeli'de oynayacağı özel maç için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 19:45
Ümit Milli Takım, Sırbistan Maçının Hazırlıklarına Başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 19 Kasım Salı günü Kocaeli'de Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına hızla başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, takım antrenmanını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Gökhan Gönül yönetiminde gerçekleştirdi.

Hazırlık antrenmanı, dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. İdman, taktik antrenmanla devam ederken, çalışmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yapıldı.

2004 ve üzeri oyunculardan oluşan Ümit Milli Takımı kadrosunda önemli bir gelişme yaşandı. Cihan Çanak, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

Ümit Milli Takımı Sırbistan Maçı Aday Kadrosu

Kaleci: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Emir Ortakaya (Westerlo), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Emre Demir (Sakaryaspor), Emir Bars (PSV Eindhoven II), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (Slask Wroclaw), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

Forvet: Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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