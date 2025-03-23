Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Tamamlandı

Fethiye'de 500 sporcunun katıldığı Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 19:01
Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi. Muğla Valiliği ve Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen etkinlik, Çalış Plajı'nda yapıldı ve toplamda 30 kulüpten 500 sporcu katıldı.

İki gün boyunca süren yarışlar, 4 bin metrelik parkurda heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Yarışmaların ardından dereceye giren ekipler şu şekilde açıklandı:

Erkekler Dörtlü Dümencili

  • 1. Sinop 1853 Spor Kulübü
  • 2. Pera Kürek Kulübü
  • 3. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B

Kadınlar Dörtlü Dümencili

  • 1. Sinop 1853 Spor Kulübü
  • 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  • 3. 1779 Spor Kulübü

Erkekler İki Çifte

  • 1. Sinop 1853 Spor Kulübü
  • 2. Alesta Kürek
  • 3. Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü

Kadınlar İki Çifte

  • 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  • 2. Kratos Spor Kulübü
  • 3. Winka Su Sporları

Erkekler Tek Çifte

  • 1. Haliç Yelken ve Kürek Sporları Kulübü
  • 2. İstanbul Kartal Belediye Spor
  • 3. Sinop 1853 Spor Kulübü

Kadınlar Tek Çifte

  • 1. Sinop 1853 Spor Kulübü
  • 2. Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü
  • 3. Aviron Spor Kulübü

Deniz Küreği Genç Mix Dörtlü Dümencili

  • 1. Sinop 1853 Spor Kulübü
  • 2. Çanakkale Kürek ve Kano
  • 3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Deniz Küreği Genç Mix İki Çifte

  • 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  • 2. Sinop 1853 Spor Kulübü
  • 3. İzmir Kürek Kulübü

Akademi Erkekler İki Çifte

  • 1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü
  • 2. Atılım Üniversitesi
  • 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Akademi Erkekler Tek Çifte

  • 1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü B
  • 2. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü C
  • 3. Atılım Üniversitesi Spor Kulübü

Organizasyon sonunda, dereceye girenlere kupa ve madalya törenle takdim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi. Türkiye...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi. Türkiye Kürek Federasyonunca organize edilen, Muğla Valiliği ile Fethiye Belediyesinin destekleriyle Çalış Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 30 kulüpten 500 sporcu katıldı. Sporcular, iki gün süren yarışlarda 4 bin metrelik parkurda mücadele etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi. Türkiye...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları sona erdi. Türkiye Kürek Federasyonunca organize edilen, Muğla Valiliği ile Fethiye Belediyesinin destekleriyle Çalış Plajı'nda düzenlenen yarışlara, 30 kulüpten 500 sporcu katıldı. Sporcular, iki gün süren yarışlarda 4 bin metrelik parkurda mücadele etti.

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