VakıfBank'tan Sıla Çalışkan'ın Kalf Sakatlığı Açıklaması
VakıfBank Spor Kulübü, pasör Sıla Çalışkan'ın hazırlık maçında yaşadığı sakatlığa ilişkin resmi açıklamayı paylaştı.
Kulübün açıklaması
"Sporcumuz Sıla Çalışkan, 25 Eylül'de oynadığımız hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı yaşamıştır"
İtalya'da kamp çalışmaları gerçekleştiren sarı-siyahlı takımın oyuncusu Sıla Çalışkan'ın dün oynanan hazırlık maçında kalf kası sakatlığı yaşadığı bildirildi.
"Sıla dün oynadığımız hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı yaşamıştır. Sıla, bugün oynayacağımız karşılaşmada forma giyemeyecek olup durumu Türkiye'de yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız."