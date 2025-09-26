VakıfBank'tan Sıla Çalışkan'ın Kalf Sakatlığı Açıklaması

VakıfBank, pasör Sıla Çalışkan'ın 25 Eylül'de oynanan hazırlık maçında kalf sakatlığı geçirdiğini, bugün forma giyemeyeceğini ve Türkiye'de kontrol edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 18:33
VakıfBank'tan Sıla Çalışkan'ın Kalf Sakatlığı Açıklaması

VakıfBank'tan Sıla Çalışkan'ın Kalf Sakatlığı Açıklaması

VakıfBank Spor Kulübü, pasör Sıla Çalışkan'ın hazırlık maçında yaşadığı sakatlığa ilişkin resmi açıklamayı paylaştı.

Kulübün açıklaması

"Sporcumuz Sıla Çalışkan, 25 Eylül'de oynadığımız hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı yaşamıştır"

İtalya'da kamp çalışmaları gerçekleştiren sarı-siyahlı takımın oyuncusu Sıla Çalışkan'ın dün oynanan hazırlık maçında kalf kası sakatlığı yaşadığı bildirildi.

"Sıla dün oynadığımız hazırlık karşılaşmasında kalf sakatlığı yaşamıştır. Sıla, bugün oynayacağımız karşılaşmada forma giyemeyecek olup durumu Türkiye'de yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacaktır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Opet, Rebecca Allen'ı renklerine bağladı
2
Cizre Belediyespor’a 2 Transfer: Hüseyin Batuhan Duman ve Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu
3
Türk Telekom sezona Beşiktaş GAİN deplasmanında başlıyor
4
EuroBasket 2025: C ve D Gruplarında Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu
5
Kemal Saraçoğlu, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un Yeni Başkanı
6
1461 Trabzon FK'dan KCT ile İsim Sponsorluk Anlaşması
7
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı Kazandı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı