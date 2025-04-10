Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, gümüş madalya kazandı.

Yasemin'in Final Mücadelesi

Şampiyonanın dördüncü gününde Yasemin, finalde Ukraynalı sporcu Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı. Maçın son dakikalarında rakibine 6-0 yenilen Yasemin, sekizinci kez Avrupa şampiyonu olma fırsatını değerlendiremedi.

Başarılı Kariyeri

İlk olarak 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar Yiğit, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da madalyalarına yenilerini eklemeyi başardı. Ayrıca, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda elde ettiği üçüncülük ve 2017'deki ile 2022'deki dünya şampiyonlukları ile kariyerini taçlandırdı.

Diğer Kadın Güreşçilerden Başarılar

2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler bu yıl 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile günü tamamladı. Yasemin'in yanı sıra Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Bediha Gün (59 kilo) gümüş madalya kazanırken, Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) bronz madalya aldı.

Geçen Günlerdeki Mücadeleler

Şampiyonada yarın kadınlar kategorisindeki müsabakalar sona erecek. Milli güreşçiler Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo) ve Nesrin Baş (72 kilo) altın madalya için mindere çıkacakken, Zeynep Yetgil (53 kilo) bronz madalya için mücadele edecek. Selvi İlyasoğlu (62 kilo) ise repesaj müsabakası yapacak.

Greko-Romen Stil Başlıyor

Organizasyonda yarın ayrıca grekoromen stil karşılaşmaları başlayacak. 55, 63, 77, 87 ve 130 kilo kategorilerinde elemeler gerçekleştirilecek.

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit, gümüş madalya aldı.