Yasin Çimciler Bronz Madalya İçin Ter Dökecek

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele

2024 Paralimpik Oyunları'nda, judo branşında erkekler 90 kilo J1 kategorisinde milli sporcumuz Yasin Çimciler, bronz madalya için sahne alacak.

Bronz Madalya İçin Son Mücadele

Yasin Çimciler, Champ-de-Mars Arena'da gerçekleşen judo müsabakaları kapsamında yarı finalde Brezilyalı rakibi Arthur Cavalcante da Silva ile karşılaştı. Üzücü bir şekilde, bu karşılaşmada ippon ile rakibine mağlup oldu.

Bu akşam TSİ 16.30'da başlayacak olan seans, Yasin'in bronz madalya şansı için son fırsatı sunacak. Tüm Türkiye ona destek vermek için sabırsızlıkla bekliyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Yasin Çimciler (mavi), Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla (beyaz) karşılaştı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Yasin Çimciler (mavi), Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla (beyaz) karşılaştı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Yasin Çimciler (mavi), Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla (beyaz) karşılaştı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Yasin Çimciler (mavi), Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla (beyaz) karşılaştı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Yasin Çimciler (mavi), Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla (beyaz) karşılaştı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Yasin Çimciler (mavi), Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla (beyaz) karşılaştı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Yasin Çimciler (mavi), Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla (beyaz) karşılaştı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Yasin Çimciler (mavi), Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla (beyaz) karşılaştı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Yasin Çimciler (mavi), Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla (beyaz) karşılaştı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo J1 kategorisi yarı finali Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirildi. Milli sporcu Yasin Çimciler (mavi), Brezilya'dan Arthur Cavalcante da Silva'yla (beyaz) karşılaştı.