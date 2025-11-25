Yurtlig 2025-2026 İl Birinciliği Balıkesir'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği Müsabakaları, Balıkesir'de başlayarak GSB yurtlarında kalan öğrencileri sahaya çıkardı.

Eğitimler ve branşlar

Turnuvalar öncesinde öğrenciler, ilgi alanlarına göre uzman eğitmenler eşliğinde Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 18 yurtta düzenlenen spor eğitimlerine katıldı. Bu eğitimlerde gençler teknik becerilerini geliştirerek, yaklaşık iki ay sürecek organizasyona hazırlandı.

Yurtlig kapsamında öğrenciler futbol, basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi ve badminton branşlarında mücadele edecek.

Turnuva süreci ve hedefleri

Turnuvanın açılışı futbol müsabakalarıyla yapıldı. Genç sporcuların sahadaki performansı, Yurtlig İl Birinciliği Turnuvaları'na coşkulu bir başlangıç getirdi.

Müsabakalarda dereceye giren yurtlar, ligin ikinci aşaması olan bölge elemelerine katılmaya hak kazanacak; Yurtlig finali ise Türkiye Şampiyonası ile tamamlanacak.

Organizasyon, yurtlar arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi, gençlerin spor aracılığıyla bir araya gelmesini sağlamayı ve sağlıklı yaşam kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyor.

