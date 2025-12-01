Yurtlig Yurtlar Arası Spor Turnuvası Denizli'de Başladı — 572 Sporcu, 7 Branş

Yurtlig Yurtlar Arası Spor Turnuvası Denizli'de başladı

Açılış töreni Kınıklı Spor Kompleksi’nde yapıldı

Kınıklı Spor Kompleksi’nde gerçekleşen açılış seremonisinin ardından Yurtlig Yurtlar Arası Spor Turnuvası start aldı. Turnuva 01-21 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek ve il genelinde büyük ilgi gördü.

Organizasyona, Denizli GSB yurtlarından 572 sporcu katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Yurtlig yarışmaları, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize ediliyor.

7 branşta kıyasıya mücadele

Turnuva; voleybol, badminton, futsal, basketbol, masa tenisi, futbol ve satranç olmak üzere 7 farklı branşta yapılacak. İl şampiyonluğu için oynanacak çekişmeli müsabakalar sporseverlere heyecanlı anlar yaşatacak.

Turnuvanın ilk karşılaşması, GSB Prof. Dr. Cevat Akşit Yurdu ile GSB Çivril Yurdu arasında oynanan voleybol maçıyla başladı.

İl Müdürü Erdoğan'dan mesaj

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, açılış programında yaptığı konuşmada organizasyonun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Yurtlarımızda gençlerimizin yalnızca barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyoruz; aynı zamanda onların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da aktif bireyler olarak yetişmeleri için yoğun çaba gösteriyoruz."

Erdoğan, turnuvanın yurtlar arası dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, yalnızca il içindeki başarılara değil, ulusal turnuvalarda da iyi sonuçlar beklediklerini ifade etti ve tüm sporculara başarılar diledi.

YURTLİG YURTLAR ARASI SPOR TURNUVASI, KINIKLI SPOR KOMPLEKSİ’NDE GERÇEKLEŞEN SEREMONİNİN ARDINDAN START ALDI. 01-21 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA 7 FARKLI BRANŞTA GERÇEKLEŞECEK TURNUVADA DENİZLİ GSB YURTLARINDAN 572 SPORCU MÜCADELE EDECEK.