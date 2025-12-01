Yurtlig Yurtlar Arası Spor Turnuvası Denizli'de Başladı — 572 Sporcu, 7 Branş

Kınıklı Spor Kompleksi'nde başlayan Yurtlig Yurtlar Arası Spor Turnuvası, 01-21 Aralık 2025 tarihlerinde, Denizli GSB yurtlarından 572 sporcu ve 7 branşta gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:12
Yurtlig Yurtlar Arası Spor Turnuvası Denizli'de Başladı — 572 Sporcu, 7 Branş

Yurtlig Yurtlar Arası Spor Turnuvası Denizli'de başladı

Açılış töreni Kınıklı Spor Kompleksi’nde yapıldı

Kınıklı Spor Kompleksi’nde gerçekleşen açılış seremonisinin ardından Yurtlig Yurtlar Arası Spor Turnuvası start aldı. Turnuva 01-21 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek ve il genelinde büyük ilgi gördü.

Organizasyona, Denizli GSB yurtlarından 572 sporcu katılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Yurtlig yarışmaları, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize ediliyor.

7 branşta kıyasıya mücadele

Turnuva; voleybol, badminton, futsal, basketbol, masa tenisi, futbol ve satranç olmak üzere 7 farklı branşta yapılacak. İl şampiyonluğu için oynanacak çekişmeli müsabakalar sporseverlere heyecanlı anlar yaşatacak.

Turnuvanın ilk karşılaşması, GSB Prof. Dr. Cevat Akşit Yurdu ile GSB Çivril Yurdu arasında oynanan voleybol maçıyla başladı.

İl Müdürü Erdoğan'dan mesaj

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, açılış programında yaptığı konuşmada organizasyonun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Yurtlarımızda gençlerimizin yalnızca barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyoruz; aynı zamanda onların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da aktif bireyler olarak yetişmeleri için yoğun çaba gösteriyoruz."

Erdoğan, turnuvanın yurtlar arası dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, yalnızca il içindeki başarılara değil, ulusal turnuvalarda da iyi sonuçlar beklediklerini ifade etti ve tüm sporculara başarılar diledi.

YURTLİG YURTLAR ARASI SPOR TURNUVASI, KINIKLI SPOR KOMPLEKSİ’NDE GERÇEKLEŞEN SEREMONİNİN ARDINDAN...

YURTLİG YURTLAR ARASI SPOR TURNUVASI, KINIKLI SPOR KOMPLEKSİ’NDE GERÇEKLEŞEN SEREMONİNİN ARDINDAN START ALDI. 01-21 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA 7 FARKLI BRANŞTA GERÇEKLEŞECEK TURNUVADA DENİZLİ GSB YURTLARINDAN 572 SPORCU MÜCADELE EDECEK.

YURTLİG YURTLAR ARASI SPOR TURNUVASI, KINIKLI SPOR KOMPLEKSİ’NDE GERÇEKLEŞEN SEREMONİNİN ARDINDAN...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırova'lı Yağmur Yeyin, Trabzon'da 4 Madalya Kazandı
2
Başiskele Belediyespor 1-1 Körfez Gençlerbirliği — U18'de Kritik Beraberlik
3
Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı sezona 2-1'lik galibiyetle başladı
4
TFF Teknik Direktörleri 2026 Hedeflerini Planladı
5
Manisa Muaythai Takımı Madalyalara Ambargo Koydu — 40 Madalya
6
Yenişehir Belediyesi Bilardo Takımı Ankara'da 1. Lig'e Yükselme Mücadelesi
7
Kayseri U18 Ligi: Hacılar Erciyesspor 1-1 Kalespor — 3 Kırmızı Kartlı Gergin Maç

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı