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Zeren Spor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-2'lik Skorla Geçti

Zeren Spor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:06
Zeren Spor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-2'lik Skorla Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Heyecan Dorukta

Voleybolseverler için büyük bir heyecana sahne olan Vodafone Sultanlar Ligi, bu hafta Zeren Spor ve Beşiktaş arasındaki mücadele ile devam etti. Zeren Spor, 14. haftada kendi sahasında oynadığı maçta Beşiktaş3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

Tüm voleybolseverlerin dikkatle izlediği bu karşılaşma, rakip takımlar arasındaki rekabetin ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha gösterdi. Zeren Spor, ev sahibi avantajını iyi değerlendirerek kritik bir galibiyet aldı.

Bu sonuç, Zeren Spor'un ligdeki durumunu güçlendirirken, Beşiktaş için zorlu bir kayıp olarak kaydedildi. Voleybol tutkunları, takımların performansını ve ligdeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

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