Zeynep Sönmez, Dünya Tenis Sıralamasında Kariyer Rekoru Kırdı

Zeynep Sönmez'den Tarihi Başarı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya kadınlar tenis sıralamasında 127. sıraya yükselerek kariyerindeki en yüksek dereceye ulaştı.

Kariyer Rekorunu Kırdı

22 yaşındaki sporcu, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından haftalık olarak güncellenen klasmanda 21 basamak birden atlayarak önemli bir başarı elde etti. Bu sıralama, Zeynep’in 15 Temmuz tarihinde ulaştığı 130. sıradaki kariyer rekorunu geride bırakmış oldu.

Çalışmalarının Meyvesini Aldı

Yetenekli raket, bu başarı ile Türk tenisinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Zeynep Sönmez, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam edeceğini belirtiyor.