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Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 Yenerek Liderliğini Sürdürüyor

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek liderliğini korudu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 21:20
Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 Yenerek Liderliğini Sürdürüyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma daha yaşandı. 19. hafta maçında, lider Ziraat Bankkart, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maç, büyük bir çekişmeye sahne olurken, Ziraat Bankkart zorlu rakibi karşısında 3-2’lik skorla galip gelmeyi başardı. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, ligin zirvesindeki yerini korumaya devam etti.

Voleybolseverlerin ilgiyle takip ettiği bu karşılaşma, nefes kesen anlarla doluydu. Her iki takım da üstün performans sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

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