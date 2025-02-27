Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor ve Başakşehir Kupaya Veda Etti

Eyüpspor ve Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçında 0-0 berabere kalarak kupadan elendi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 21:22
Ziraat Türkiye Kupası: Eyüpspor ve Başakşehir Kupaya Veda Etti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu Sonuçları

2023 yılında gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda ikas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan son hafta mücadelesi, 0-0 berabere tamamlandı. Bu sonuçla, grupta mücadele eden her iki takım da kupaya veda etti.

Grup Durumu

Bu karşılaşma sonucunda, Başakşehir’in puanı 5'e çıkarken, averaj farkıyla grubu 3. sırada tamamladı. Öte yandan, ilk kez berabere kalan Eyüpspor ise puanını 4'e yükseltip grubu 4. basamakta sonlandırdı.

Grupta ilk ikiye giremeyen Eyüpspor ve Başakşehir, bu sonuçlarla birlikte Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmiş oldu.

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