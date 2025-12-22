Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisinde Hakem Oğuzhan Çakır

Ziraat Türkiye Kupası'nda Derbi Hakemi Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden bu karşılaşmaların hakem atamalarını duyurdu.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma C Grubu ilk hafta mücadelesi olarak Fenerbahçe'nin evinde oynanacak.
23-24 Aralık maç programı ve hakemler
Yarın
15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
24 Aralık Çarşamba
13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor - Fethiespor: Fatih Tokail
18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
