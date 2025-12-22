DOLAR
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisinde Hakem Oğuzhan Çakır

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek; 23-24 Aralık maç programı ve hakem atamaları açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda Derbi Hakemi Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden bu karşılaşmaların hakem atamalarını duyurdu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma C Grubu ilk hafta mücadelesi olarak Fenerbahçe'nin evinde oynanacak.

23-24 Aralık maç programı ve hakemler

Yarın

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 Konyaspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

24 Aralık Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor - Fethiespor: Fatih Tokail

18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

20.30 Samsunspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

