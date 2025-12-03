Ziraat Türkiye Kupası | Özbelsan Sivasspor 1-3 Aliağa Futbol Kulübü

Ziraat Türkiye Kupası: Özbelsan Sivasspor 1 - Aliağa Futbol Kulübü 3
Maç özeti ve kilit anlar
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda karşılaştığı 2. Lig takımlarından Aliağa Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Enes Biroğlu, Mehmet Ali Vardar
Kadrolar
Özbelsan Sivasspor: Yiğit Baynazoğlu, Bekir Günle (Feyzi Yıldırım dk. 63), Ayberk Selvili (Emirhan Başyiğit dk. 63), Özkan Yiğiter, Yusuf Çağlar Kefkir (Okan Erdoğan dk. 77), Kamil Fidan, Mehmet Talha Şeker, Malle, Avramovski, Ethemi (Yılmaz Cin dk. 63), Bekir Böke
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç, Muhsin Özek, Mustafa Katık, Şevket Yıldız
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Aliağa Futbol Kulübü: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Necati Özdemir, Kerem Paykoç, Kaan Adar (Veli Çetin dk. 69), Hasan Kılıç, Oğuzhan Yıldırım (Furkan Say dk. 78), Mertcan Açıkgöz (Yunus Emre Kahya dk. 78), Ahmet İlhan Özek (Erhan Kartal dk. 65), Göktuğ Yılmaz, Malik Karaahmet
Yedekler: Mirza Yalçın, Haktan Baycuman, Serhat Dayan, Asil Adıgüzel
Teknik Direktör: Polat Çetin
Goller ve kartlar
Goller: Malik Karaahmet (dk. 15, 55), Mertcan Açıkgöz (dk. 75) — Aliağa FK; Daniel Avramovski (dk. 60) — Sivasspor
Kırmızı kart: Necati Özdemir (dk. 23) (Aliağa FK)
Sarı kartlar: Malle (Sivasspor)
