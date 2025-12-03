Ziraat Türkiye Kupası | Özbelsan Sivasspor 1-3 Aliağa Futbol Kulübü

Ziraat Türkiye Kupası: Özbelsan Sivasspor 1 - Aliağa Futbol Kulübü 3

Maç özeti ve kilit anlar

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda karşılaştığı 2. Lig takımlarından Aliağa Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Enes Biroğlu, Mehmet Ali Vardar

Kadrolar

Özbelsan Sivasspor: Yiğit Baynazoğlu, Bekir Günle (Feyzi Yıldırım dk. 63), Ayberk Selvili (Emirhan Başyiğit dk. 63), Özkan Yiğiter, Yusuf Çağlar Kefkir (Okan Erdoğan dk. 77), Kamil Fidan, Mehmet Talha Şeker, Malle, Avramovski, Ethemi (Yılmaz Cin dk. 63), Bekir Böke

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç, Muhsin Özek, Mustafa Katık, Şevket Yıldız

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Aliağa Futbol Kulübü: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Necati Özdemir, Kerem Paykoç, Kaan Adar (Veli Çetin dk. 69), Hasan Kılıç, Oğuzhan Yıldırım (Furkan Say dk. 78), Mertcan Açıkgöz (Yunus Emre Kahya dk. 78), Ahmet İlhan Özek (Erhan Kartal dk. 65), Göktuğ Yılmaz, Malik Karaahmet

Yedekler: Mirza Yalçın, Haktan Baycuman, Serhat Dayan, Asil Adıgüzel

Teknik Direktör: Polat Çetin

Goller ve kartlar

Goller: Malik Karaahmet (dk. 15, 55), Mertcan Açıkgöz (dk. 75) — Aliağa FK; Daniel Avramovski (dk. 60) — Sivasspor

Kırmızı kart: Necati Özdemir (dk. 23) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Malle (Sivasspor)

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN ÖZBELSAN SİVASSPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TURDA KARŞILAŞTIĞI 2. LİG TAKIMLARINDAN ALİAĞA FUTBOL KULÜBÜ'NE 3-1 MAĞLUP OLARAK KUPAYA VEDA ETTİ.