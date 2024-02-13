NASA, güneş patlamasının bu korkunç bir fotoğrafını çekti!

Uzay ajansı, en son meydana gelen güneş patlamalarından biri olan X3.3 güneş patlamasını Güneş Dinamikleri Gözlemevi sayesinde yakalandı.

Bu güçlü enerji patlamalarının gezegenimizde çok sayıda yıkıma neden olabileceği belirtildi. Bu kapsamda, navigasyon ve radyo sinyallerinin bozularak küresel çapta bir iletişim sorunu yaşanabileceği aktarıldı.

Bu son görüntünün NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nin hizmet verdiği yıllar boyunca yakaladığı çok sayıda güneş patlaması görüntüsünden sadece biri olduğu kaydedildi.





ATMOSFERLE ETKİLEŞİME GİREN PARÇAÇIKLARINDAN 100 KAT DAHA GÜÇLÜ

Bu olaydan kaynaklanan tehlike çoktan geçse de NASA ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, (NOAA) X sınıfı güneş patlamasının neden olduğu bazı ılımlı güneş radyasyonu fırtınaları olduğunu belirtti. Bu fırtınalar, genellikle kuzey ışıklarının normalde olduğundan daha güneyde görünmesine neden oluyor ve dünyanın farklı bölgelerinde bazı radyo kesintilerine yol açıyor.

NASA'nın en yeni görüntüsünde sergilenen bu özel güneş patlaması, “S2 olayı” olarak zirveye ulaşan güneş radyasyonu fırtınalarını gördü. Bu S2 olaylarının gezegenimizin atmosferiyle etkileşime giren normal parçacık miktarından kabaca 100 kat daha güçlü olduğu aktarıldı.

NASA gökbilimcileri, ayrıca Güneş yüzeyinde ortaya çıkan güneş lekelerini de izlemeye devam ediyor. Bu güneş lekelerinin tipik olarak bu X sınıfı gibi büyük güneş patlamalarının başlangıç yeri olarak biliniyor. Bu nedenle onları takip etmenin güneş havasının çeşitli noktalarını tahmin etmeye yardımcı olabileceği düşünülüyor.