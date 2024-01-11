Galaxy S24 Ultra ile ilgili heyecan verici bilgiler ortaya çıktı!

Samsung’un yeni telefon modeli Galaxy S24 serisinin tanıtılmasına az bir zaman kaldı. Bu kapsamda, bu seriye yönelik yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, Almanya'da satılacak Galaxy S24 ve S24 Plus telefonlarda Exynos 2400 çipleri bulunacak. Bu da iki telefonun tüm Avrupa versiyonlarında Galaxy çipleri için Snapdragon 8 Gen 3 yerine Exynos çiplerin kullanılacağı anlamına geliyor.





İŞLEMCİ DAHA HIZLI OLACAK

Galaxy S24 Ultra ise her ülkede Snapdragon 8 Gen 3 çipi bulunacak. Ayrıca, "Galaxy için" işlemci, standart Snapdragon 8 Gen 3 çipinden biraz daha hızlı olacak. Ancak Samsung, Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdeklerini varsayılana kıyasla biraz daha düşük hızda çalıştıracak.

Bununla birlikte, Snapdragon 8 Gen 3 çip ile Exynos 2400 arasında bir fark var gibi görünüyor. Birincisi yeni Wi-Fi 7 standardını desteklerken, ikincisi ise yalnızca Wi-Fi 6E'yi destekliyor.