PlayStation hayranları 2024'ün en çok beklenen oyununu hemen şimdi edinebilir! Hem de ücretsiz

FINAL FANTASY VII REBIRTH PS5’TE BEDAVA NASIL OYNANIR?

Final Fantasy VII Rebirth demosu, PS5’te erken erişim ile oynanabiliyor. Final Fantasy VII Rebirth, 2024 yılında çıkacak olan ve klasik oyunun devamı niteliğinde olan bir RPG oyunudur. Demosu, oyunun ilk bölümünü içeriyor ve oyunculara yeni grafikler, oynanış ve hikaye öğeleri sunuyor.





Demoyu oynamak için, PlayStation Store’dan indirmek ve PlayStation Plus üyeliği sahibi olmak gerekiyor. Demoyu oynayanlar, oyunun tam sürümünde özel bir silah kazanacaklar. Daha da iyisi, üç hafta önceden tadına bakabilirler ve bu tamamen ücretsizdir.

Cloud ve ekibi yakında açık dünyaya adım atacak

Cloud ve ekibi yakında açık dünyaya adım atacak

Final Fantasy 7 Rebirth, Aralık ayında The Game Awards'ta 2024'ün En Çok Beklenen Oyunu seçildi.

Demo artık PlayStation 5'e sahip olan herkes için mevcut ve tamamen ücretsiz olarak indirilebilir.

Final Fantasy 7 Rebirth, PS5'e özel olacak ve 2020'deki Final Fantasy 7 Remake'in hikayesinin devamı olacak.

Final Fantasy 7 Rebirth'yi nasıl indirebilirim?





Demoyu konsolunuz aracılığıyla PlayStation Store'dan alabilirsiniz.

PlayStation Store'da Final Fantasy 7 Rebirth sayfasına gidin ve demoyu indirmeyi seçin.

Demo, oyunun önemli bir bölümünü kapsıyor ve oyuncuların Cloud'un Nibelheim'daki geçmişe dönüş yolculuğunu takip etmelerine olanak tanıyor.

Buna, Cloud'un Tifa ile ilk kez karşılaştığı Sepiroth ile çalışmak ve Nibelheim'daki felakete yol açan olaylar da dahildir.

Bu bölümü tamamlarsanız, yayınlandıktan sonra tam oyuna aktarılacak, böylece eski yollardan geçmek zorunda kalmayacaksınız.

Ayrıca 21 Şubat'ta oynanacak yeni bir bölüm ekleyecek bir güncelleme de olacak .

Ancak bu alan oyunun tam sürümünden daha küçük olduğundan, tam sürümü oynarsanız bu veriler aktarılmayacaktır.

Bu, insanlara tam sürüm hakkında daha iyi bir fikir verecek ve böylece daha bilinçli bir karar verebilecekler.

FINAL FANTASY VII REBIRTH NEDİR?



Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy VII Remake’in devamı niteliğinde olan bir RPG oyunudur. Oyun, 2024 yılında PS5 için çıkacak ve klasik oyunun hikayesini yeni bir bakış açısıyla anlatacaktır. Oyun, Midgar şehrinden kaçan Cloud ve arkadaşlarının maceralarını konu alacak ve yeni karakterler, mekanlar, düşmanlar, görevler ve oynanış özellikleri sunacaktır. Oyun, Final Fantasy VII Remake’in sahip olduğu aksiyon odaklı savaş sistemini geliştirecek ve oyunculara daha fazla özelleştirme imkanı verecektir. Oyun, ayrıca PS5’in teknik özelliklerinden faydalanarak, 4K çözünürlük, 60 FPS, hızlı yükleme, 3D ses ve DualSense kontrolcüsünün dokunsal geri bildirim özelliklerini destekleyecektir.

FINAL FANTASY VII REBIRTH DEMOSU NASIL OYNANIR?

Final Fantasy VII Rebirth demosu, PS5’te erken erişim ile oynanabiliyor. Demoyu oynamak için, PlayStation Store’dan indirmek ve PlayStation Plus üyeliği sahibi olmak gerekiyor. Demoyu indirenler, oyunun ilk bölümünü oynayabilecek ve oyunun yeni grafikler, oynanış ve hikaye öğelerini deneyimleyebilecekler. Demoyu oynayanlar, ayrıca oyunun tam sürümünde kullanabilecekleri özel bir silah olan Buster Sword’ü kazanacaklar.