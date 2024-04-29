Threads’e artık Türkiye’den erişim sağlanamayacak: Bugün itibari ile kapatıldı

Rekabet Kurulu, geçen ay Threads’ı erişime kapatma kararı vermişti. Karar bugünden itibaren uygulanmaya başladı ve artık Türkiye’de Threads’ı erişim sağlanamıyor. Alınan kapatılma kararının geçici ve tedbir amaçlı olduğu belirtilmişti.

Meta, alınan kapatılma kararı sonrasında, “Bu geçici tedbir kararına katılmıyoruz. Karara itiraz edeceğiz. Ancak alınan karar nedeniyle Threads’ı geçici bir süreliğine Türkiye’de durdurmak zorundayız. En kısa sürede geri dönmeyi umuyoruz” açıklaması yapmıştı.

Temmuz 2023 tarihinde Türkiye’de kullanıma açılan Threads, Rekabet Kurulu tarafından alınan karar neticesinde 1 seneyi bile doldurmadan erişime kapatılmış oldu.