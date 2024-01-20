2023'te herkes WhatsApp yerine onu kullandı! Instagram'ı bile unutturdu

2023 yılı son erer ermez yılın en popüler olan mobil uygulamaları da ortaya çıktı. İşte detaylar..

2023'te herkes WhatsApp yerine onu kullandı! Instagram'ı bile unutturdu
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Mobil uygulama ve aynı zamanda oyun sektörüne yapılan yatırımların artması, şirketlerin ve geliştiricilerin bu alana odaklanmasına yol açtı ve bu eğilim önemli bir büyümeyi de beraberinde getirdi. Data.ai'nin derlediği verilerden elde edilen rapor, 2023 yılında dünyada ve Türkiye'de çeşitli kategorilerdeki en popüler mobil uygulamaların sıralanması için kullanıldı.

Türkiye'de ve dünyada en fazla tercih edilen VPN uygulamasının “VPN – Süper Sınırsız Proxy” olarak belirlendiği görüldü. Samsung Smart Switch Mobile, dünyada SHEIN ve Türkiye'de Trendyol e-ticaret uygulamaları gibi popüler bir servis aracı olarak öne çıktı.

En çok kullanımda olan sosyal medya platformu ise Instagram oluken Türkiye'de milyonlarca kayıtlı kullanıcısı ile en popüler hizmet uygulaması e-devlet oldu.

2023 yılında dünyada en popüler mobil uygulamalar:

2023 yılında dünyada en popüler mobil uygulamalar

2023 yılında Türkiye'de en popüler mobil uygulamalar:

2023 yılında Türkiye'de en popüler mobil uygulamalar

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