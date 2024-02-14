TikTok’tan içerik üretme konusunda yeni iş birliği!

Adobe ve TikTok, Adobe Express'te bir eklenti özelliği olarak TikTok'un Creative Assistant'ı ile türünün ilk örneği olan bir iş birliğini duyurdu. Bu sayede iki şirket, Creative Assistant'ın platform için video içeriği üretme ve optimize etme kolaylığını, sosyal içerik üretme için başvurulacak araçla eşleştiriyor.

Bu iş birliğinin önemi, kullanıcıların daha fazla görüntüleme elde etmek için daha fazla şansa sahip olabileceği anlamına geliyor. TikTok'a göre, platformu için optimize edilen videolar yüzde 74 daha fazla izleyiciye sahip. Buna ek olarak, markalar TikTok için optimize edilmiş reklamlar oluşturduklarında, diğer platformlara kıyasla daha fazla tıklama, beğeni ve paylaşım sağlayarak sonuçlarda 3,3 kat daha fazla eylem yaşıyorlar.

Adobe Pazarlama Stratejisi ve İletişim Başkan Yardımcısı Stacy Martinet, "Adobe Express'teki yeni Creative Assistant eklentisi, içerik fikri, üretme ve dağıtım sürecinin her aşamasında farklı platformlarda çalışmak için gereken zamanı, çabayı ve kaynakları azaltıyor. TikTok'un Yaratıcı Asistanı ile ilk iş birliği yapan şirket olarak, müşterilerimiz için gerçek iş değeri sağlayan içerikler üretmeye yardımcı olmak için benzersiz yaratıcı araçlarımızı ve yüksek katılımlı, küresel bir kitle ve platform hakkındaki kapsamlı bilgilerini bir araya getirmenin muazzam bir değer olduğunu düşünüyoruz” dedi.





YENİ EKLENTİ İÇERİK ÜRETMEK İÇİN GEREKEN EMEK VE ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAYACAK

Adobe'ye göre, TikTok'un Express için Creative Assistant eklentisi yaratıcı yolculuğun her aşamasında farklı platformlarda çalışmak için gereken zamanı, çabayı ve kaynakları azaltıyor.

Adobe Express ile kullanıcılar, çok çeşitli profesyonelce hazırlanmış şablonları, Adobe Stock video kliplerini, ses öğelerini, çıkartmaları ve Adobe Express'e özel bir TikTok video üreticiyi keşfedebilecek. Creative Assistant uzantısı, kullanıcıların beyin fırtınası yapmasına, yaratıcı konseptler üretmesine ve TikTok için özel olarak hazırlanmış video içeriğini iyileştirmesine yardımcı olarak her gönderinin hedef kitleye erişimini ve etkisini artırmak için en iyi uygulamaları, trendleri, hashtag'leri ve içgörüleri bir araya getirecek.

Ayrıca, optimize edilmiş içeriğin doğrudan TikTok'ta planlanması ve yayınlanması, tümü Adobe Express'e sorunsuz bir şekilde entegre edilerek yalnızca birkaç tıklamayla zahmetsiz hale getiriliyor. Adobe Express için TikTok Creative Assistant uzantısı artık Adobe'nin genişleyen geliştirici ekosisteminin bir parçası olduğu biliniyor. Ayrıca, geliştiricilerin ve iş ortaklarının üretken yapay zekâ gibi yenilikler sunan, kullanıcılar arasında gelişmiş iş birliğini teşvik eden ve işletmeler için özel iş akışlarını kolaylaştıran entegrasyonlar üretmesine olanak tanıyor.

Adobe Express için TikTok Creative Assistant eklentisi artık tüm ücretsiz ve Premium Adobe Express kullanıcıları için TikTok'un bulunduğu her yerde İngilizce olarak mevcut.