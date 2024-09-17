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Türkiye, İHA-SİHA Pazarında Lider Konuma Yükseldi

Türkiye, CNAS raporuna göre, İHA-SİHA pazarında dünyanın en büyük tedarikçisi oldu, Çin'i geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:51
Türkiye, İHA-SİHA Pazarında Lider Konuma Yükseldi

Türkiye’nin İHA-SİHA Başarısı

Son yıllarda, Türkiye, İHA ve SİHA tedarikinde dünya genelinde lider bir konuma yükseldi.

Çin ile Rekabet

Çin, 2014 yılında İHA-SİHA satışlarında zirveye ulaşmıştı. Ancak 2021 yılı itibarıyla Türkiye bu alanlarda Çin’i geçerek liderliğe yükseldi.

CNAS Raporu

Amerikan merkezli Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS) tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye’yi Çin ve İran’ın ardından gelen düşük maliyetli askeri drone üretiminde ön plana çıkan ülkeler arasında saymak mümkün.

Satış Rakamları

2018’den bu yana Türkiye, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, toplamda 40 ülkeye 69 adet silahlı askeri İHA satışı gerçekleştirmiştir. Türkiye, bu satışların %65’ini gerçekleştirirken, Çin %26 ve Amerika ise yalnızca %8 pay alabilmiştir.

Yeni Pazarlar

2022 yılı içinde altı yeni ülke, Türkiye'den İHA-SİHA tedariği yaptı. Bu satışların tamamı, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 drone’lar oldu.

Başarılı Operasyonlar ve İhracat Artışı

Türk İHA-SİHA’larının Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna savaşlarındaki başarısı, bu cihazların uluslararası pazardaki talebini artırdı. Özellikle operasyonel başarılar, medyada olumlu bir algı yaratarak Türk İHA-SİHA’larının prestijini yükseltti.

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