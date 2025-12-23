Yapay Zekâ Avatarlar ve Influencerlar Markaların Yeni Yüzü: Avantaj ve Riskler

Yapay zekâ avatarlar ve influencerlar markaların yeni yüzü oluyor

Yapay zekâ ile oluşturulan dijital avatarlar ve influencerlar, reklamdanh sinemaya pek çok alanda markaların iletişim yüzü haline geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Aydınlıoğlu, teknolojinin sunduğu avantajları vurgularken; aynı zamanda olası krizler ve güvenlik risklerine dikkat çekiyor.

Dijital avatarların yükselişi

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı ilerleme, iletişim ve pazarlama pratiğini kökten değiştirdi. Yapay zekâ artık veri analizi ve otomasyondan öteye geçerek reklam, sinema, sosyal medya ve marka iletişiminde aktif olarak kullanılıyor. Yapay zekâ ile oluşturulan dijital avatarlar ve influencerlar, markaların hedef kitleyle etkileşimini kişiselleştirilebilir, maliyet-etkin ve sürekli içerik üretebilen çözümlerle yeniden tanımlıyor.

Uzman görüşü: Doç. Dr. Ömer Aydınlıoğlu

Yapay zekânın son dönemdeki popülerliğini hepimiz görüyoruz. Hemen hemen her sektörde yoğun bir biçimde kullanım ortaya koymakta, çünkü insanın belli bir süre zarfında yapabileceği işleri çok daha kısa bir sürede yapabilmesi sonucu hayatı kolay kılması tercih edilebilirliğini artırıyor. Özellikle iletişim sektöründe gerek reklamcılık gerekse sinema sektörü olsun yoğun bir kullanım alanı gözlemliyoruz. Yapay zekânın pazarlama alanında yeni nesil bir pazarlama anlayışı sunduğundan da bahsedebiliriz. İnsan influencerlara kıyasla bizlere çok fazla avantaj sunuyor. Bu avantajlardan ilki kişiselleştirilebilir olmaları. Yapay zeka influencerlar üretici firma doğrultusunda hareket edebilen, hastalanmayan, yorulmayan böylece daha uzun süre içerik üretebilen bir yapıya sahip. Bu da onları tercih edilebilirlik açısından öne çıkaran bir unsur halini alıyor. Özellikle son dönemlerde sayılarının arttığından da bahsedilmelidir. Yapmış olduğum literatür taramalarımda yapay zeka influencerların sayılarının 400den fazla olduğuna dair veriye ulaştım. Bu sayının her geçen gün arttığını söyleyebiliriz.

Avantajları ve dezavantajları

Doç. Dr. Ömer Aydınlıoğlu'na göre, çeşitli kuruluşlar yalnızca yapay zeka influencer üreterek markaların tanıtım faaliyetlerinde hizmet sunuyor. İnsan influencerlara kıyasla daha tasarruflu maliyet, daha hızlı ve uzun süre içerik üretimi önemli avantajlar. Yapay zeka influencerlar hedef kitle ile etkileşim kurabiliyor ve insan influencerlarla karşılaştırılabilir düzeyde etkileşim elde edebiliyorlar. Bununla birlikte Aydınlıoğlu, yapay zekânın bazı sektörlerde iş gücünü değiştirebileceği öngörülerine rağmen, yapay zeka influencerlar konusunda kaygı duymak için henüz erken olduğunu belirtiyor. Her yeni teknolojide olduğu gibi burada da avantajlarla birlikte dezavantajlar da mevcut.

Yapay zeka duygu ifadesinde zorluk çekiyor

Yapay zeka influencerlar dijital varlıklar oldukları için duygulanım veya duyguyu aktarım noktasında zayıflık sergiliyor. İnsan influencerlar duyguyu ifade etmede daha başarılı olurken, yapay zeka influencerlarda duygunun aktarımı konusunda eksiklik gözleniyor. Sosyal medya ekosisteminde influencer kaynaklı ya da hedef kitle kaynaklı krizler ortaya çıkabiliyor; insan influencerlar bu tür krizleri yönetmede daha hassas ve güvenilir olabiliyor. Aydınlıoğlu, dijital saldırı veya kötü niyetli kullanım riskine de dikkat çekiyor: yapay zekâda oluşabilecek bir sorun geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir ve dijital varlıklar amaçları dışında kullanılmaya açık hale gelebilir.

Sonuç olarak, markalar için yapay zekâ tabanlı avatarlar cazip ve ekonomik bir seçenek olarak yükselirken; duygusal iletişim, kriz yönetimi ve güvenlik konuları dikkatle ele alınması gereken önemli hususlar olarak öne çıkıyor.

ÖMER AYDINLIOĞLU