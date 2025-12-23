Şanlıurfa'da Dijital Dünyada Denge Semineri — Çocuklara Teknoloji Bilinci

Şanlıurfa'da Dijital Dünyada Denge Semineri

Gençlik merkezlerinde 7-14 yaş arası çocuklara farkındalık eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Dijital Dünyada Denge, Gerçek Hayatta Güçlü Birey kapsamında gençlik merkezlerinde eğitim alan 7-14 yaş arası çocuklara yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor.

Zübeyde Demirkol Gençlik Merkezi’ndeki kurslardan faydalanan 7-14 yaş arası çocuklara yönelik dijital bağımlılık, dijital kullanımda denge ve bilinçli teknoloji kullanımı başlıkları altında kapsamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Semineri veren Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Hüseyin Tekdemir, "Bağımlı Olma, Özgür Ol" başlığıyla yaptığı konuşmada çocukların teknolojiyi hayatlarını sınırlayan değil, geliştiren bir araç olarak kullanmalarını, ekran süresi dengesini kurmalarını ve dijital dünyada bilinçli bireyler olmalarını hedeflediklerini vurguladı.

