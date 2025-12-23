DOLAR
42,82 -0,01%
EURO
50,62 -0,49%
ALTIN
6.176,11 -1,19%
BITCOIN
3.748.268,32 0,97%

Vezirköprü Bilim Merkezi'nde Eğitim ve Atölye Çalışmaları Sürüyor

Vezirköprü Bilim Merkezi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle deney temelli eğitim ve atölye çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyor; amaç bilimsel merakı ve problem çözme yeteneğini güçlendirmek.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:31
Vezirköprü Bilim Merkezi'nde Eğitim ve Atölye Çalışmaları Sürüyor

Vezirköprü Bilim Merkezi'nde Eğitim ve Atölye Çalışmaları Sürüyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren Vezirköprü Bilim Merkezi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle eğitim ve atölye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Etkinlikler ve amaç

Bilim merkezinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, bilim ve teknoloji odaklı deney temelli uygulamalar ile öğrenme sürecinin aktif bir parçası oluyor. Atölye çalışmaları, çocuklara bilimi yalnızca teorik bilgi olarak değil; deneyerek, gözlemleyerek ve uygulayarak öğrenme imkanı sunuyor.

Bu uygulamalarla öğrencilerin merak duygularının gelişmesi, problem çözme yeteneklerinin artması ve bilimsel düşünme becerilerinin güçlenmesi hedefleniyor.

Başkanın değerlendirmesi

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, bilime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırımlar olduğunu vurguladı. Gül, "Çocuklarımızın erken yaşta bilimle tanışmasını, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Bilim Merkezimizde yürütülen eğitimler, geleceğe umutla bakan bir neslin yetişmesine katkı sağlıyor" dedi.

Program takvimi

Vezirköprü Bilim Merkezi yetkilileri, eğitim ve atölye programlarının yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik olarak devam edeceğini belirtti.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VEZİRKÖPRÜ BİLİM MERKEZİ, ÖĞRENCİLERİN YOĞUN...

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VEZİRKÖPRÜ BİLİM MERKEZİ, ÖĞRENCİLERİN YOĞUN İLGİSİYLE EĞİTİM VE ATÖLYE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VEZİRKÖPRÜ BİLİM MERKEZİ, ÖĞRENCİLERİN YOĞUN...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hanbit-Nano infilak etti: Güney Kore'nin ilk ticari roketi başarısız oldu
2
Vezirköprü Bilim Merkezi'nde Eğitim ve Atölye Çalışmaları Sürüyor
3
Bursa'da 1 Yıllık Sabır: Güneşin Ufuk Yolculuğu Tek Karede
4
Yurt dışından telefon alımı bitiyor: Kayıt harcı 2026'da 57 bin 241 TL 26 kuruş
5
Uzmandan Yapay Zeka Uyarısı: 'Evcilleştirmezsek Aileyi Yıkar'
6
İEÜ'nün ECO Rover'ı: Yerli Uzay Keşif Robotu Hazır
7
Erzincan'da Deneyap 81 İl Çalıştayı: Gençlere Teknoloji Vurgusu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi