Vezirköprü Bilim Merkezi'nde Eğitim ve Atölye Çalışmaları Sürüyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren Vezirköprü Bilim Merkezi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle eğitim ve atölye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Etkinlikler ve amaç

Bilim merkezinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, bilim ve teknoloji odaklı deney temelli uygulamalar ile öğrenme sürecinin aktif bir parçası oluyor. Atölye çalışmaları, çocuklara bilimi yalnızca teorik bilgi olarak değil; deneyerek, gözlemleyerek ve uygulayarak öğrenme imkanı sunuyor.

Bu uygulamalarla öğrencilerin merak duygularının gelişmesi, problem çözme yeteneklerinin artması ve bilimsel düşünme becerilerinin güçlenmesi hedefleniyor.

Başkanın değerlendirmesi

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, bilime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırımlar olduğunu vurguladı. Gül, "Çocuklarımızın erken yaşta bilimle tanışmasını, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Bilim Merkezimizde yürütülen eğitimler, geleceğe umutla bakan bir neslin yetişmesine katkı sağlıyor" dedi.

Program takvimi

Vezirköprü Bilim Merkezi yetkilileri, eğitim ve atölye programlarının yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik olarak devam edeceğini belirtti.

