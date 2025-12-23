DOLAR
Çanakkale'de Siber Vatan Başlıyor: Geleceğin Siber Yıldızları 2026'ya Hazırlanıyor

GMKA ve ÇOMÜ iş birliğiyle 'Siber Vatan Programı'nın 2026 dönemi Çanakkale'de başladı; öğrencilere teknik eğitim, CTF yarışmaları, staj ve istihdam desteği verilecek.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:54
Türkiye'nin dijital sınırlarını koruyacak yeni kuşak siber güvenlik uzmanları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iş birliğiyle yetiştirilecek. Protokol, ülkenin siber savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve yerli, milli çözümler üretebilecek nitelikli insan kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

Protokol ve imza töreni

Türkiye Siber Vatan Programı İş Birliği Protokolünün imza töreni, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman katılımıyla gerçekleştirildi. Protokol kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen programın 2026 dönemi çalışmaları Çanakkale'de resmen başladı.

Eğitimden istihdama uzanan kapsamlı süreç

Protokol, sadece teorik bilgi sağlamayı değil, uygulamalı ve derinlemesine bir kariyer yolculuğu sunmayı amaçlıyor. Seçilen öğrenciler için planlanan aşamalar şunlar:

Derinlemesine Teknik Eğitimler: Yüz yüze ve çevrim içi formatlarda siber güvenlik, zararlı yazılım analizi ve tersine mühendislik gibi alanlarda kapsamlı eğitimler verilecek.

Sanal Laboratuvar ve Yarışmalar: Öğrenciler, sanal laboratuvar görevleri ve Bayrağı Yakala (CTF) tarzı yarışmalarla pratik yetkinliklerini test edecek.

Staj ve Kariyer Desteği: Eğitimleri başarıyla tamamlayan ve teknik yeterlilik gösteren öğrenciler, program kapsamında stajyer programlarına dahil edilerek istihdam süreçlerinde desteklenecek.

Bölgesel kalkınma için dijital yetkinlik

Törende vurgulanan ortak görüşe göre dijitalleşme sürecinde bölgesel kalkınma, sadece fiziki yatırımlarla değil beşeri sermayenin güçlendirilmesi ile sağlanacak. GMKA ve ÇOMÜ iş birliğiyle yürütülecek projeyle Çanakkale'nin, Türkiye'nin siber güvenlik ekosisteminde önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Başlangıç ve beklentiler

Protokolün, üniversite-sanayi-kamu iş birliğinin başarılı bir örneği olması bekleniyor. Taraflar, projenin ülkeye ve Çanakkale'ye hayırlı olması temennisinde bulunarak, siber vatanın savunucularını yetiştirmek için çalışmalara hızla başlanacağını belirtti. Öğrenciler, sağlanacak teknik altyapı ve uzman desteğiyle küresel ölçekteki siber tehditlere karşı savunma stratejileri geliştirme yetkinliği kazanacak.

