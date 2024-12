12. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

İstanbul'da İpekyolu Film Festivalinin Başarılı Kapanışı

İpekyolu Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen 12. Uluslararası İpekyolu Film Festivali, ödül töreninin ardından başarıyla sona erdi. Festival, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması desteğiyle düzenlendi.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Festival Başkanı Mehmet Güleryüz, yaptığı konuşmada festivalin 12. yılında sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma adına önemli bir aşama kaydettiğini vurguladı. Festival Direktörü Feza Sınar ise geçmiş yıllara atıfta bulunarak festival afişlerinde İpekyolu coğrafyasının kültürel miraslarına yer verdiklerini belirtti. Bu yılkı afişte, Türk mitolojisinin bir unsuru olan Ana Geyik ve geyik boynuzları temaları öne çıktı.

23 Ödül Sahiplerini Buldu

Festivalde toplamda 23 ödül takdim edildi. Uluslararası İpekyolu Kısa Kurmaca En İyi Film Ödülü, Irak’tan Saif Sabah’ın Seen Sheen filmi ile Uluslararası İpekyolu En İyi Belgesel Ödülü Azerbaycan'dan Turkıc Tamgas on The Territory of Azerbaijan ile katılan Arif Niftiyev ve Çin’den Choice After Seven Years ile Vic Yeh, Zhang Lina verildi.

Uluslararası İpekyolu En İyi Animasyon Film Ödülü ise İtalya’dan Addhumare filmiyle Hermes Mangialardo’ya gitti. Fransa'dan Nicolas Panay, Allerts filmiyle İpekyolu Kardeşlik Ödülüne değer görüldü.

Ulusal Belgesel Film kategorisinde İyi Ölüm filmi, Hasan Ete’ye En İyi Belgesel ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandırırken, Ozan Güngör de En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülünü aldı.

Yarışma sonucunda Jüri Özel Ödülü ise Emma filmiyle Merve Kuş Mataracı’ya, Jüri Özel Ödülü ise Mama Turkey filmiyle Ebru Erke'ye verildi.

Öne Çıkan Filmler ve Ödüller

Kurdun Kutusu, Ulusal Animasyon dalında Jüri Özel Ödülü ve En İyi Animatör Ödülü aldı. Onn-Air filmiyle Ali Kaan Demirçelik, En İyi Yönetmen Ödülünü, Kansu Gül ise En İyi Senaryo Ödülünü kazandı.

Ulusal Kısa Kurmaca kategorisinde de ödüller sahiplerini buldu. Bağ filmiyle Gökmen Küçüktaşdemir, En İyi Film Ödülüne layık görüldü. Efe Can Yıldız’ın Recce filmi En İyi Yönetmen Ödülünü kazanırken, Emre Pekçakır’ın Nefes filmi En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülünü kazandı.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Recce filmindeki performansıyla Tülin Özen'a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Kaç Gün Sürecek filmindeki performansıyla Aram Dildar'a verildi.

Festivaldeki jüride başarılı yönetmenler İsmet Yazıcı, Taha Feyizli ve akademisyen Turgay Kural görev aldı.