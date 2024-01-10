15-21 Ocak İkizler burcu yorumu: Plüton’un burç değiştirdiği dönemde İkizler burcunu neler bekliyor?

Duygu Demir: 15-21 Ocak Burç Yorumları

11 Ocak'ta yeni bir ay başlıyor. 21 Ocağa kadar Plüton Oğlak burcunu terk edecek. Kova burcuna girecek. Bu yılın sonunda Plüto'nun son bir Oğlak ziyareti daha olacak. Ayrıldığı burçların konularını tamamen sonlandırmak için daha keskin enerjiler taşır. Plüton toplumu ilgilendiren konuları Kolektif enerjiyi ifade eder. Bireysel hayatlarımızda da çok uzun zamanlar, 2008 yılından beri, 14 yıllık konuları, çözmeye çalıştığımız temaları bitirme aşamasındayız. Plüton bizi güçlü kılan, hırslı yapan, çalıştıran, yapmak istediği şeyleri elde eden bir duruma sokan bir gezegen. Bu süreçte Oğlak burcunda ilerliyordu. Oğlak burcu kariyerle, finansal planlamayla toplumda bir konum kazanmakla güçlü olmakla alakalı. Şimdi ise burayı bırakıp, 21 Ocak sabahı saat 3 civarında, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş de özgürlük, bağımsızlık arayan, teknoloji ile yakından ilgilenen, insani yardım konularını daha çok ön plana çıkaran enerjiye dönüştürecek. Bizler de bireysel hayatlarımızda 15 yıldır çabaladığımız, bir düzen oluşturmak, para kazanmak, hiyerarşide konum edinmek için mücadele ettiğimiz şeyleri bir kenara atıp, unumu eledim eleğimi astım deyip hayatımda farklı şeyler arayacağız. 21 Ocağa kadar zorlu zamanlar olabilir.

İkizler ve Yükselen İkizler

21 Ocak’a kadar olan süreç, sizin için de önemli bir değişim anlamına geliyor. Plüton, Oğlak burcundan ayrılıyor ve sekizinci evinizdeki etkisini sonlandırıyor. Bu ev, finansal konularda başkalarına bağımlı olduğunuz durumları, eşinizin veya ailenizin gelirlerini, miras, vergi, borç, kredi gibi konuları temsil ediyor. Ayrıca, sağlık, psikoloji, kriz, kayıp gibi zorlayıcı konuları da kapsıyor. Plüton’un bu evden çıkması, bu alanlarda bir dönemin kapanması anlamına geliyor. Ancak, bu süreçte bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Örneğin, kredi başvurunuz reddedilebilir, eşinizin veya ailenizin beklediği bir para gecikebilir, uzak bir akrabanızın sağlık sorunuyla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu gibi durumlarda, kendinizi stresli ve depresif hissedebilirsiniz. Bu nedenle, net kararlar vermek için acele etmemeniz daha iyi olabilir. 11 Ocak’ta Oğlak burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay, çocuklarınız, hobileriniz, yaratıcılığınız ve yeteneklerinizle ilgili konularda yeni bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir. Hedeflerinizi belirlemek ve yeteneklerinizi nasıl kullanacağınıza karar vermek için bu yeni ayı değerlendirebilirsiniz. 19-20 Ocak tarihleri, bu sürecin en zorlu günleri olabilir. Ancak, Merkür ve Jüpiter’in olumlu açısı sayesinde, finansal veya ruhsal anlamda size iyi gelecek bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu süreçte, akışa uyum sağlamak ve iç sesinizi dinlemek en iyisi olacaktır.