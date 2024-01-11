Elektrik faturasında adı soyadı yazanlar dikkat! Az önce sil baştan değiştirildi



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra elektrik tarifelerinin farklılaştığını açıklarken mesken, ticarethane, sanayi abonelerinin de içerisinde yer alan değişiklik olmayacağı bildirildi.



MESKEN ABONELERİ

İlk kademede yer alan kw başı fiya 134,1070 kuruş olarak sahitlenirken yüksek kademede bulunan mesken abonelerinin ise kw başı fiyatı 199,1154 kuruş oarak açıklandı.





TİCARETHANE ABONELERİ

Tarife değişikliğine gidilmezken ilk kademede yer alan abonelerin kw başı fiyatı 279,0395 kuruş, yüksek kademede ise 370,6589 kuruş olarak dengede tutuldu.



SANAYİ ABONELERİ

Alçak gerilim sanayi aboneleri için kw başı 370,1826 kuruş olarak belirlenirken yeşil tarife üzerinde ise kw başı 312,4942 kuruş olduğu açıklandı.



1 Ocak 2024 tarihiyle beraber bu tarifelerin geçerliliği başlarken EPDK'nın aboneleri için sürdürülebilir enerji kullanımına ilgi göstermek adına yeşil tarifeler duyurulmaya başlandı.

