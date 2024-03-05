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Tavuk etini bu markalardan alıyorsanız dikkat! Ünlü markalar fena faka bastı

Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründeki 10 şirketi incelemeye aldı. Şirketlerin içinde çok sayıda ünlü üreticiler var.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:45
Tavuk etini bu markalardan alıyorsanız dikkat! Ünlü markalar fena faka bastı

Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren önemli şirketler arasında yer alan Lezita, Banvit, Beypiliç ve diğer 10 şirket hakkında bir soruşturma başlattı. 2023'ün sonlarına doğru alınan şikayetler üzerine girişilen bu inceleme, kurumun yaptığı çalışmalar sonucunda söz konusu 10 şirketin rekabeti ihlal ettiği sonucuna varmıştır. İşte diğer detaylar...

beyaz et

REKABET KURULU BEYAZ ET KONUSUNDA ÜNLÜ MARKALARA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ocak ayında başlatılan soruşturmada, Lezita, Aspiliç, Banvit, Beypiliç, CP, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu ve  Şenpiliç gibi sektörde öne çıkan şirketler hakkında detaylı bir inceleme yapılmaktadır. Soruşturmanın odak noktası, bu şirketlerin ileri tarihli fiyat değişimleri, maliyetleri, üretim ve stok bilgileri gibi ticari sır niteliğindeki hassas ve gizli bilgilerini birbirleriyle paylaşıp paylaşmadıklarıdır. Bu bilgi paylaşımının rekabeti kısıtlayıcı bir anlaşma içerip içermediği detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Rekabet Kurulu'nun bu soruşturmayı başlatma kararı, sektörde faaliyet gösteren önemli oyuncular arasındaki rekabetin adil ve şeffaf bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin ticari sırlarını korumak ve piyasadaki rekabeti desteklemek önemli bir rol oynamaktadır.

Soruşturma, rekabetin korunması ve tüketicilerin adil şartlarda alışveriş yapabilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Rekabet Kurulu'nun bu tür incelemeleri, piyasada sağlıklı rekabetin devam etmesini ve tüketicilerin çeşitli ve uygun fiyatlarla ürünlere ulaşmasını amaçlamaktadır.

beyaz et

Rekabet Kurulu, Lezita (Abalıoğlu), Erpiliç ve Hastavuk'un bayileri arasındaki rekabeti kısıtlamaya yönelik uygulamaları inceleyen üç ayrı soruşturma başlattı. Bu soruşturmaların odak noktası, üretici ve bayiler arasındaki rekabeti engelleyen pratiklerin değerlendirilmesidir. Kurum, yapılan incelemeler sonucunda, beyaz et sektöründe fiyat artışlarına ve tüketicinin zararına neden olan bu davranışları tespit etti.

Lezita (Abalıoğlu), Erpiliç ve Hastavuk gibi önemli tavuk üreticilerinin bayileri arasındaki rekabeti sınırlayan uygulamaların, sektörde olumsuz etkiler yarattığına dair kurumun tespitleri netleşti. Bu tespitler, beyaz et üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren şirketlerin, rekabeti engelleyici ve fiyatları yükseltici anlaşmalara giriştiğini gösteriyor. Rekabet Kurulu, bu tür uygulamaların tüketicilerin lehine olmadığını ve sektörde adil rekabetin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla soruşturmalara başladı.

Soruşturmanın başlamasının ardından, Lezita (Abalıoğlu), Erpiliç ve Hastavuk gibi tavuk firmalarının bazılarının kendilerine ceza kesileceği anlayışıyla uzlaşma yoluna gittikleri öğrenildi. Uzlaşma süreci, kurumun tespit ettiği rekabeti kısıtlayıcı uygulamalardan kaynaklanan olumsuz etkileri azaltmayı hedefler.

Rekabet Kurulu'nun bu soruşturmaları, beyaz et sektöründe adil rekabetin ve tüketicinin korunmasının sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Üretici ve bayiler arasındaki rekabetin sağlıklı bir şekilde devam etmesi, tüketicilerin çeşitli ve uygun fiyatlı ürünlere erişimini destekler. Uzlaşma sürecinin başlaması, soruşturmanın olumlu bir şekilde sonuçlanması adına atılan bir adım olarak öne çıkıyor.

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