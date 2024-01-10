15-21 Ocak Yengeç burç yorumu: Plüton’un burç değişimi Yengeçleri nasıl etkileyecek?

Duygu Demir: 15-21 Ocak Burç Yorumları

11 Ocak'ta yeni bir ay başlıyor. 21 Ocağa kadar Plüton Oğlak burcunu terk edecek. Kova burcuna girecek. Bu yılın sonunda Plüto'nun son bir Oğlak ziyareti daha olacak. Ayrıldığı burçların konularını tamamen sonlandırmak için daha keskin enerjiler taşır. Plüton toplumu ilgilendiren konuları Kolektif enerjiyi ifade eder. Bireysel hayatlarımızda da çok uzun zamanlar, 2008 yılından beri, 14 yıllık konuları, çözmeye çalıştığımız temaları bitirme aşamasındayız. Plüton bizi güçlü kılan, hırslı yapan, çalıştıran, yapmak istediği şeyleri elde eden bir duruma sokan bir gezegen. Bu süreçte Oğlak burcunda ilerliyordu. Oğlak burcu kariyerle, finansal planlamayla toplumda bir konum kazanmakla güçlü olmakla alakalı. Şimdi ise burayı bırakıp, 21 Ocak sabahı saat 3 civarında, Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş de özgürlük, bağımsızlık arayan, teknoloji ile yakından ilgilenen, insani yardım konularını daha çok ön plana çıkaran enerjiye dönüştürecek. Bizler de bireysel hayatlarımızda 15 yıldır çabaladığımız, bir düzen oluşturmak, para kazanmak, hiyerarşide konum edinmek için mücadele ettiğimiz şeyleri bir kenara atıp, unumu eledim eleğimi astım deyip hayatımda farklı şeyler arayacağız. 21 Ocağa kadar zorlu zamanlar olabilir.

Yengeç Burcu 15-21 Ocak ayı yorumu

Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, 21 ocağa kadar olan süreçte bir dönemin kapanışını yaşıyoruz. Plüton, 2008'den beri bulunduğu oğlak burcundan ayrılıyor. Bu da ilişkilerinizde, aşk hayatınızda, evliliğinizde ve diğer insanlarla olan bağlantılarınızda bazı netlikler, sonuçlar ve bitişler getirecek. Bu durum şunları içerebilir:

Çalkantılı bir ilişkiniz varsa, bu ilişkinin artık sona ermesi veya dönüşmesi gerekebilir.

Partnerinizin hayatında zorluklar varsa, maddi veya eşlerle ilgili sorunları çözmek için uğraşması veya sonlandırması gerekebilir.

Bir iş değişikliği, işten ayrılma veya işe giriş gibi durumlar yaşayabilirsiniz.

Var olan bir ilişkinizi daha ileri bir seviyeye taşımak isteyebilirsiniz. Bu durumda, karşı tarafın temposuna uyum sağlamak daha iyi olabilir.

Partneriniz sizi şaşırtabilir ve sizden radikal bir karar almanızı isteyebilir. Örneğin, evlenmek, birlikte yaşamak veya taşınmak gibi.

Bir ilişkiniz yoksa, neden olmadığını veya neden işe yaramadığını merak ediyor olabilirsiniz. Bu dönemde, bu soruların cevaplarını bulabilir ve yeni bir sayfa açabilirsiniz.

Bu geçiş sürecinde, son sancılar yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın ki, bu sadece aşk hayatınızla ilgili değil, aynı zamanda ortaklıklarınız, paydaşlıklarınız, birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili de geçerli. Mesela, bir iş anlaşması yaparken, komisyoncu veya emlakçı gibi kişiler son anda sorun çıkarabilir. Ya da diğer ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler olabilir. Bu yüzden, sabırlı olmaya çalışın.

İlişki Yönetimi ve Karar Verme

11 ocak civarında, ilişkilerinizde daha ciddi, mantıklı ve akılcı kararlar alabileceksiniz. İlişkilerinizde denge ve uyum yaratırken, kendi isteklerinizi göz ardı ettiğiniz noktaları da fark edebilirsiniz. Toplumda nasıl bir iz bırakmak istediğinizi, kariyerinizde nasıl bir yol izlemek istediğinizi, gücünüzü nasıl kullanmak istediğinizi de gözden geçirebilirsiniz. Bu dönemde, ne olursa olsun akışına bırakmak ve mantıklı düşünmek daha akıllıca olacak.

Güç Savaşları ve Plüton

19 ve 20 ocak günleri, biraz sert ve zorlu olabilir. Güç savaşlarına girmemeye çalışın. Plüton devreye girdiğinde, elimizden çok fazla bir şey gelmeyebilir. O yüzden, ne olacaksa olsun diyerek bırakın. 21 ocakta, Plüton oğlak burcundan çıkacak ve sizin için yeni bir dönem başlayacak.