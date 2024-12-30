2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Milli Emlak İhaleleri ile Yatırım Fırsatları

Türkiye genelinde, Milli Emlak tarafından satışa sunulan araziler, 2025 yılında gerçekleştirilecek ihalelerle dikkat çekiyor. Hakkari'den İzmir'e kadar uzanan geniş bir yelpazede yatırımcılar için cazip fırsatlar mevcut. Özellikle arsa ve arazi satışları bu süreçte öne çıkıyor.

Hakkari Yüksekova'da Uygun Fiyatlı Arsa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi'nde, şehir merkezine yakın konumda bulunan 20,66 metrekarelik arsa, 46.485 TL fiyatla satışa sunuluyor. Metrekare fiyatı 2.250 TL olan bu arsa, konut imarlı olması sayesinde yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Arsa Bilgileri:

Konum: Hakkari / Yüksekova / Cumhuriyet Mahallesi

Hakkari / Yüksekova / Cumhuriyet Mahallesi Toplam Fiyat: 46.485,00 TL

46.485,00 TL Metrekare Fiyatı: 2.250,00 TL

2.250,00 TL Pafta / Ada / Parsel: 288/34

288/34 İmar Durumu: Konut

Konut Yüzölçümü: 20,66 m2

20,66 m2 İhale Tarihi ve Saati: 15.01.2025 14:00

15.01.2025 14:00 İletişim: (438) 211 29 15 / 211 62 21

İzmir Tire’de Tarım Arazisi Fırsatı

İzmir'in Tire ilçesi Hisarlık Köyü'nde, 1.719,63 metrekarelik tarım arazisi yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. 348.000 TL toplam fiyatla satışa sunulan bu arazi, 202.37 TL metrekare fiyatıyla tarım ve hayvancılıkla ilgilenenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Arazi Bilgileri:

Konum: İzmir / Tire / Hisarlık Köyü

İzmir / Tire / Hisarlık Köyü Toplam Fiyat: 348.000,00 TL

348.000,00 TL Metrekare Fiyatı: 202.37 TL

202.37 TL Pafta / Ada / Parsel: 124/30

124/30 Yüzölçümü: 1.719,63 m2

1.719,63 m2 İhale Tarihi ve Saati: 16.01.2025 09:30

16.01.2025 09:30 İletişim: (232) 341 68 00 / 341 65 36

Milli Emlak İhalelerine Katılım Koşulları

Milli Emlak ihalelerine katılmak isteyenler için belirli koşulları sağlamak gereklidir. İşte katılım şartları:

Gerçek Kişiler İçin:

Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah ilmühaberi)

Tebligat için Türkiye'de adres beyanı

T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı sureti

Tüzel Kişiler İçin:

İlgili idare biriminin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından alınmış, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklif verecek kişinin temsile tam yetkili olduğunu gösterir noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri veya vekaletname aslı

Ortak Şartlar: