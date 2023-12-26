Vision Board (Hayal Panosu) Nedir? Neden önemlidir ? Nasıl Yapılır? Detaylar için yazımızı okuyun

Vizyon Panosu (Hayal Panosu) nedir,nasıl oluşturulur?

Merriam Webster, “vizyon” kelimesini “görmek yeteneği” olarak, TDK ise “geniş ve ileri görüşlülük” olarak tanımlar. Bu iki tanım, “Vizyon panosu nedir?” sorusunun yanıtını verirken bize önemli ipuçları sunar. Çünkü vizyon panoları, görselleştirmenin gücünden yararlanarak bize, hayatımızı istediğimiz yönde şekillendirme imkânı verir.

Bir hayal panosu, hayatınızın koşullar tarafından belirlenmesine izin vermek yerine, yaşamınızı daha bilinçli seçimlerle yönetmenize destek olur. Kozmik yasaların çekim gücüne sahip olan kuantum vizyon panosu, “Görmek inanmaktır.” ilkesiyle çalışır. Bu ilke, aynı zamanda bilimsel bir gerçeği de işaret eder. Çünkü zihinsel imgeleme yaparken beyin, bedeni, o gerçekliğe uyum sağlamak için hazırlar ve vücuda kimyasal sinyaller yollar. Bu nedenle görselleştirme, bir nevi prova gibidir ve nöropsikolojik etkileriyle eylem kadar olumlu sonuçlar doğurabilir.

Vizyon panosu, kişinin pozitif duygularını güçlendirmesine ve iyimser bir bakış açısı edinmesine de katkıda bulunabilir. Daha olumlu bir gelecek vizyonu, çekim yasasının işlemesini kolaylaştırarak karşımıza çıkan tüm fırsatları değerlendirmemize yardımcı olabilir. Bunların yanında vizyon panoları, bireyin kendini tanımasına ve fark etmesine de fayda sağlayabilir. Kişi, kendisi için neyin önemli olduğunu anlayabilir ve bunun kendisini ifade etme biçimine nasıl katkıda bulunduğunu görebilir.

Vizyon Panosu (Hayal Panosu) Nasıl Oluşturulur?

Vizyon panoları, kolaj tekniğiyle hazırlanan panolardır; genelde kişinin dergilerden kestiği resimler, kendi çizdiği resimler veya alıntılar içerir. Tüm bu içerikler, ortak bir noktada buluşur: kişinin gerçekleştirmek istediği hayaller. Hedef koymaktan farklı olarak vision board, yetkinlikleri değil, kişinin gelecekte varmak istediği yeri göz önüne alır. Bu yüzden hayal panosu, en sevilen manifestation teknikleri arasındadır.

“Hayal panosu ya da yaratım panosu nasıl oluşturulur?” sorusunun yanıtı kişisel olabilir. Çünkü bir vizyon panosu hazırlarken tamamen kişisel ihtiyaçlar dikkate alınır. Bu yüzden hayal panosu oluşturmaya karar verdiğinizde ilk olarak arzularınızı net bir şekilde tanımlamanız gerekir.

Örneğin, hayaliniz bir ev sahibi olmak ise herhangi bir ev değil, tüm ayrıntılarıyla sahip olmak istediğiniz o evi hayal edebilirsiniz. Aynı şekilde başarılı bir çalışan olmak gibi genel bir hedef yerine, çalışmak istediğiniz şirketi veya pozisyonu hayal edebilirsiniz.

Fiziksel Hayal Panosu Nasıl Yapılır ve Örnekleri

Fiziksel bir hayal panosu yapmak için öncelikle bir el sanatı çalışması gibi hayallerinizi simgeleyen resimleri bir araya getirmeye başlayabilirsiniz. Çeşitli dergi ve gazetelerden resimler kesebilir, hoşunuza giden kartpostalları seçebilirsiniz. Ayrıca hedefinizi anlatan kelimelere ve yazılara da panonuzda yer açabilirsiniz. Daha pozitif bir bakış açısıyla ilham bulmak için size hitap eden olumlu cümlelere yer verebilir, kitap alıntılarından faydalanabilirsiniz. İç huzuru yakalamak için doğanın sakinliğini yansıtan sahneleri, aşk için sevgiyi anımsatan imgeleri kullanabilirsiniz. Kısacası sayısız fikir ve seçenek arasından yapacağınız seçimlerle kendi tarzınızı yansıtan bir kolaj yaratabilirsiniz. Mantar ya da tel panolarla mıknatıslı tahtaları, hayal panosu olarak değerlendirebilirsiniz. Panoda renkli raptiyeler, stickerlar ve klipsler gibi süsleyici unsurlara başvurabilirsiniz.

Dijital Hayal Panosu nasıl yapılır? Hayal Panosu nereye asılır?

Bir hayal panosu, hedeflerinizin somut yansımasını görmenizi sağlar. Dolayısıyla ulaşmak istediklerinizi ne kadar sık görürseniz onların gerçekleşme şansını o kadar yükseltirsiniz. Bu nedenle panonuzu sık sık görebileceğiniz bir yere asmaya özen gösterin. Telefonunuzun, bilgisiyarınızn veya tabletinizin kilit ekranı da yapabilirsiniz. Böylece ne istediğinizi ifade eden kelimeler ve resimler aracılığıyla hem zihninizi hem ruhunuzu, arzularınızı gerçekleştirmeye hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz panonuzu, pozitif enerjiyi ve şifayı hayatınıza çağıracak şekilde özel bir köşede yerleştirebilirsiniz. Köşenizi; niyetinize ve hedefinize bağlı kalmanızı kolaylaştıracak mumlar, doğal taşlar ve kristallerle kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca hayal panosunu; her sabah uyandığınızda amaçlarınızı hatırlayabilmek için yatak odanıza, motivasyonunuzu sürdürmek için çalışma masanızın karşısındaki duvara koyabilirsiniz.