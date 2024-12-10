150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

Kia, 150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı Sunuyor

Son dönemde şehir içi kullanımda en çok tercih edilen KiA markası, Aralık ayında sunduğu cazip kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Kia, Türkiye'de en çok tercih edilen şehir otomobillerinden biri olan Picanto'ya özel %0 faizli kredi fırsatı ile hayallerinizdeki araca sahip olmanızı kolaylaştırıyor.

%0 Faizli Kredi ve Takas Desteği

Yeni Picanto modellerine yönelik açıklanan %0 faizli kredi seçeneği, belli şartları sağlayan müşterilere 150.000 TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sunuyor. Ayrıca, eski aracını takas etmek isteyenler için de 15.000 TL’ye kadar takas desteği söz konusu.

Kia'nın Aralık ayı boyunca geçerli olan kampanyası ile %0 faizli kredi imkanı ve takas desteği, 2-31 Aralık 2024 tarihleri arasında araç almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Nihai fatura değeri 400.000 TL’ye kadar olan araçlar için %70 kredi sağlanabilirken, 1.200.000 TL ve üzerindeki araçlar için bu oran %20’ye düşüyor.

Bu kampanya, alıcıların bütçelerini zorlamadan sıfır bir araç sahibi olmalarını sağlıyor. Kia, Yeni Picanto alımında sağladığı avantajlarla sektördeki rakipleri arasından sıyrılmaya devam ediyor.