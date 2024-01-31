Yüksek maaşla KPSS'siz bekçi alımı! O tarihe kadar süre verildi

KPSS şartsız bekçi alım başvuruları başlarken ilan detayları yayınlandı. Özel sektör üzerinde güvenlik ihtiyacını karşılamak için başlarken çeşitli illerde en az lise mezunu olunması gerekiyor. Bekçi alım şartlar haberimizde yer almaktadır.



BEKÇİ ALIM ŞARTLARI

-18 yaşını tamamlamış olmak

-Başvuru yapacakların en az lise mezunu olmak

-Adayların görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunların bulunmaması

-Başvuru yapılacak ilde ikamet ediyor olmak

-Adli sicil kaydının temiz olması

Genel şartlar yanında illere göre özel şartlarda yer almaktadır. Online olarak yapılacak başvurular için son başvuru tarihi belli oldu. İlanın içeriğine göre farklılık gösterirken adayların başvuru yapacakları ilanların detayları yayınlandı.







İŞKUR İLLERE GÖRE İLAN

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