BİM 5 Aralık 2025 Aktüel Kataloğu: Ürünler ve Fiyat Listesi

BİM 5 Aralık 2025 Aktüel Kataloğu: 5-9 Aralık Fırsatları
Perakende zinciri BİM, 5 - 9 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu Cuma başlayacak kampanyada fiyat-performans odaklı ürünler öne çıkıyor.
Öne çıkan ürünler: TCL 65'' 4K HDR Google TV - 29.500 TL ve Kumtel Siyah Turbo Ankastre Set - 9.500 TL. Mağazaların açılış saatiyle birlikte tükenmesi beklenen bu ürünler, hafta boyunca dikkat çekecek.
Teknoloji tutkunlarından çeyiz hazırlığı yapanlara kadar geniş kitleleri ilgilendirecek ürünlerin yer aldığı katalogda, bütçe dostu alternatifler ve ev ihtiyaçlarına yönelik çözümler dikkat çekiyor.
Elektronik ve Teknoloji
TCL 65'' 4K HDR Google TV: 29.500 TL
Kumtel Siyah Turbo Ankastre Set: 9.500 TL
Arnica Elektrikli Süpürge: 3.500 TL
Nokia Tuşlu Cep Telefonu: 1.790 TL
Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici: 999 TL
Telefon Tablet Tutucu: 129 TL
El Feneri: 199 TL
Kişisel Bakım ve Küçük Ev Aletleri
Arzum İstasyon Ütü: 3.450 TL
Arnica Blender Seti: 1.750 TL
Abdullah Efendi Türk Kahve Makinesi: 1.650 TL
Heifer Çay Makinesi: 1.550 TL
Heifer Mini Blender Set: 1.450 TL
Kumtel Buharlı Mop: 1.790 TL
Heifer Saç Düzleştirici: 899 TL
Heifer Wag Maşası: 799 TL
Heifer Mini Saç Kurutma Makinesi: 790 TL
Keysmart Baskül-Tartı: 449 TL
Mutfak Gereçleri ve Züccaciye
Bonera Derin Tencere: 529 TL
Bonera Karnıyarık Tencere (22/24 cm): 499 TL
Balkabağı Dekorlu Fırın Kabı: 379 TL
Desenli Cam Kapaklı Sürahi: 299 TL
Desenli Pasta Tabağı: 299 TL
Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase: 279 TL
Cam Çay Fincan Seti: 269 TL
Balkabağı Akasya Sunumluk: 179 TL
Cam Kahve Fincan Seti: 169 TL
Tablet Mop Temizlik Seti: 199 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler: 29 TL
Kampanya stoklarla sınırlı olup, ürünler 5 Aralık Cuma sabahı itibarıyla tüm BİM mağazalarında satışta olacak.