BİM 5 Aralık 2025 Aktüel Kataloğu: Ürünler ve Fiyat Listesi

BİM'in 5-9 Aralık 2025 aktüel kataloğu yayımlandı. TCL 65'' 4K ve Kumtel ankastre set gibi öne çıkan fırsatlar ve tam fiyat listesi haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:17
BİM 5 Aralık 2025 Aktüel Kataloğu: 5-9 Aralık Fırsatları

Perakende zinciri BİM, 5 - 9 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu Cuma başlayacak kampanyada fiyat-performans odaklı ürünler öne çıkıyor.

Öne çıkan ürünler: TCL 65'' 4K HDR Google TV - 29.500 TL ve Kumtel Siyah Turbo Ankastre Set - 9.500 TL. Mağazaların açılış saatiyle birlikte tükenmesi beklenen bu ürünler, hafta boyunca dikkat çekecek.

Teknoloji tutkunlarından çeyiz hazırlığı yapanlara kadar geniş kitleleri ilgilendirecek ürünlerin yer aldığı katalogda, bütçe dostu alternatifler ve ev ihtiyaçlarına yönelik çözümler dikkat çekiyor.

Elektronik ve Teknoloji

TCL 65'' 4K HDR Google TV: 29.500 TL

Kumtel Siyah Turbo Ankastre Set: 9.500 TL

Arnica Elektrikli Süpürge: 3.500 TL

Nokia Tuşlu Cep Telefonu: 1.790 TL

Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici: 999 TL

Telefon Tablet Tutucu: 129 TL

El Feneri: 199 TL

Kişisel Bakım ve Küçük Ev Aletleri

Arzum İstasyon Ütü: 3.450 TL

Arnica Blender Seti: 1.750 TL

Abdullah Efendi Türk Kahve Makinesi: 1.650 TL

Heifer Çay Makinesi: 1.550 TL

Heifer Mini Blender Set: 1.450 TL

Kumtel Buharlı Mop: 1.790 TL

Heifer Saç Düzleştirici: 899 TL

Heifer Wag Maşası: 799 TL

Heifer Mini Saç Kurutma Makinesi: 790 TL

Keysmart Baskül-Tartı: 449 TL

Mutfak Gereçleri ve Züccaciye

Bonera Derin Tencere: 529 TL

Bonera Karnıyarık Tencere (22/24 cm): 499 TL

Balkabağı Dekorlu Fırın Kabı: 379 TL

Desenli Cam Kapaklı Sürahi: 299 TL

Desenli Pasta Tabağı: 299 TL

Balkabağı Şekilli Kapaklı Kase: 279 TL

Cam Çay Fincan Seti: 269 TL

Balkabağı Akasya Sunumluk: 179 TL

Cam Kahve Fincan Seti: 169 TL

Tablet Mop Temizlik Seti: 199 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler: 29 TL

Kampanya stoklarla sınırlı olup, ürünler 5 Aralık Cuma sabahı itibarıyla tüm BİM mağazalarında satışta olacak.

